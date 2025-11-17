"Forțele Federației Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Sistemele de monitorizare și supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat și urmarit ținte care au evoluat în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea județului Tulcea", au transmis reprezentanții MApN.

Potrivit sursei citate, instituția a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului (zona localitatii Ismail). Drept urmare, la ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert.