SUA impun tarife de 500% țărilor care fac afaceri cu Rusia. Decizia lui Trump

Toate țările care vor face comerț cu Rusia vor fi sancționate. Președintele Donald Trump a declarat că republicanii lucrează la o lege care va impune sancțiuni oricărei țări care face afaceri cu Federația Rusă. Potrivit liderului de la Casa Albă, inclusiv Iranul va fi adăugat pe listă.

Țările care fac comerț cu Rusia, sancționate

Astfel, proiectul de lege i-ar permite lui Trump să impună tarife de până la 500 la sută asupra importurilor din țările care cumpără produse energetice rusești și nu susțin activ Ucraina.

Acest lucru vizează în mod specific consumatorii majori de energie rusă, precum China și India.

Liderul majorității din Senat a declarat că este gata să supună proiectul de lege care sancționează Rusia, însă a adăugat că nu vrea să se angajeze în privința unui termen limită strict.