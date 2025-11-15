„Îi vom da în judecată pentru o sumă cuprinsă între 1 și 5 miliarde de dolari, probabil săptămâna viitoare”, a afirmat Trump, citat de BBC. Corporația a admis că editarea discursului ar fi putut crea „impresia greșită că președintele făcuse un apel direct la acțiuni violente”, însă a respins cererea de compensații.

Controversa a generat consecințe majore în interiorul instituției, ducând la demisiile directorului general al BBC, Tim Davie, și ale șefei departamentului de știri, Deborah Turness.

Trump a acuzat postul britanic că „a trișat” și „a schimbat cuvintele” din discursul său, insistând că este necesar să acționeze în instanță. El a mai precizat că nu a discutat încă subiectul cu premierul britanic Keir Starmer, deși acesta ar fi solicitat o convorbire, care urmează să aibă loc în weekend.

La începutul săptămânii, avocații lui Trump amenințaseră deja BBC cu un proces evaluat la 1 miliard de dolari, dacă postul nu își retrage afirmațiile și nu oferă despăgubiri.

BBC și-a menținut însă poziția, prezentând scuze, dar fără a accepta condițiile solicitate.