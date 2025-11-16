Donald Trump reduce scumpirile pe care tot el le-a provocat

Cu toate acestea, măsura nu se aplică pentru toate produsele. De exemplu, roșiile din Mexic vor continua să fie taxate cu 17 la sută, așa cum s-a stabilit încă din luna iunie a acestui an.

Alte alimente a căror preț a explodat nici măcar nu sunt incluse în ordinul lui Trump. Este și cazul cafelei, pentru care americanii plătesc cu aproape 20 la sută mai mult decât anul trecut.

De exemplu, din luna august, Brazilia este ținta unor tarife de 50 la sută. Se pare că Trump a dat înapoi în cazul unor alimente după ce americanii l-au taxat în cadrul alegerilor intermediare care au avut loc în mai multe state, unde au votat pentru democrați.

De asemenea, sondajele arată că nemulțumirea în rândul populației este într-o continuă creștere.