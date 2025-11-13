Noile decizii ale lui Trump

Documentul, obținut de mai multe publicații internaționale, sugerează că anumite afecțiuni – precum obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare, tulburările respiratorii sau mentale – pot fi considerate motive de refuz al cererilor de imigrare permanentă. Scopul declarat este de a preveni acordarea vizei celor care ar putea deveni „povară publică”, adică persoane care ar ajunge să depindă de sistemul de asistență socială american.

Conform noilor reguli, agenții consulari vor evalua dacă un solicitant dispune de resurse suficiente pentru a-și acoperi cheltuielile medicale pe termen lung. În caz contrar, viza de imigrare ar putea fi respinsă. Directiva precizează că „autosuficiența economică reprezintă un principiu de bază al imigrației în Statele Unite”, idee deja promovată de Trump în mandatul anterior, prin inițiativa „Să punem capăt subvenționării frontierelor deschise de către contribuabili”.

Bolile costisitoare, în vizorul autorităților

Guvernul american justifică măsura prin rațiuni economice. Documentul subliniază că anumite boli cronice pot genera cheltuieli medicale de sute de mii de dolari, iar statul nu dorește ca aceste costuri să fie suportate din fonduri publice. Solicitantul de viză trebuie să dovedească nu doar venituri și economii proprii, ci și o acoperire medicală privată care să-i permită să trăiască în SUA fără sprijin financiar de la stat.

Noile reguli se vor aplica exclusiv pentru vizele de imigrant (rezidență permanentă), nu pentru cele temporare – precum vizele turistice, de muncă sau de studii.

Critici privind riscul de discriminare

Decizia a stârnit reacții puternice din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care consideră că măsura creează un precedent periculos de discriminare pe criterii medicale sau de greutate corporală. „Nu este doar o chestiune de imigrație, ci una de demnitate umană. Se ajunge la excluderea persoanelor pe baza aspectului fizic sau a stării de sănătate”, avertizează activiștii.

Pe de altă parte, susținătorii politicii lui Trump spun că este o măsură de bun-simț economic, menită să protejeze un sistem social deja suprasolicitat.

Statele Unite se confruntă cu o epidemie de obezitate – aproape 40% dintre adulți sunt supraponderali – iar criticii susțin că administrația Trump instrumentalizează această problemă internă pentru a promova o viziune selectivă asupra imigrației, concentrată pe productivitate și independență financiară.

Deși directiva nu a intrat oficial în vigoare, mai multe consulate americane ar fi început deja să o aplice în mod experimental, marcând o nouă etapă a politicii de imigrație bazate pe criterii economice și sanitare.