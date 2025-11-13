Cel mai lung blocaj bugetar din istoria Americii a luat sfârșit

Criza bugetară a durat 43 de zile, a paralizat Washingtonul și a lăsat sute de mii de angajați federali fără salarii.

Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a votat cu 222 de voturi pentru și 209 împotrivă un pachet legislativ care reia finanțarea instituțiilor federale, repornește sistemul de control al traficului aerian și restabilește programele de asistență alimentară.

„Vreau doar să vă spun că țara nu a fost niciodată într-o situație mai bună. Am trecut prin această scurtă perioadă de criză cu democrații, deoarece ei au considerat că ar fi benefic din punct de vedere politic, iar acum este o onoare să semnez acest proiect de lege extraordinar și să punem din nou țara noastră pe picioare. Vă mulțumesc foarte mult!”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.