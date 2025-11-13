Donald Trump a semnat legea care pune punct celui mai lung blocaj bugetar din istoria Americii

Donald Trump a oficializat încheierea celui mai lung „shutdown” guvernamental din istoria SUA, la aproximativ două ore după ce Camera Reprezentanților a votat reluarea asistenței alimentare întrerupte, plata a sute de mii de angajați federali și repunerea în funcțiune a sistemului de control al traficului aerian afectat, potrivit Reuters.

Astfel, începând de joi, angajații federali care au fost inactivi timp de 43 de zile ar trebui să-și reia activitatea, deși nu este foarte clar cât de repede se va reveni la normal.

Încheierea blocajului oferă speranța că serviciile esențiale pentru transportul aerian, în special, vor avea timp să se redreseze, mai ales în contextul apropierii valului critic de călătorii cu ocazia Zilei Recunoștinței, aflată la doar două săptămâni distanță.