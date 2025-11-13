Donald Trump l-a întrebat pe noul lider sirian câte soţii are: ”Cu voi, băieţi, nu se ştie niciodată”

Trump a destins atmosfera cu o glumă în stil propriu (Profimedia)
Trump a destins atmosfera cu o glumă în stil propriu (Profimedia)

Președintele Donald Trump nu se dezminte. La întâlnirea de la Casa Albă cu omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, liderul american l-a întrebat câte soții are, comentând apoi în stilul său caracteristic.

Trump l-a stropit luni cu parfum pe fostul comandant Al-Qaida, în vârstă de 43 de ani, și a lăudat „cel mai bun parfum”, relatează People Magazine, citat de News.ro.

„Iar celălalt este pentru soția ta”, i-a spus Trump.

„Câte soții?”, a întrebat el rapid.

„Una”, i-a răspuns al-Sharaa.

„Cu voi, băieți, nu se știe niciodată”, a replicat Trump.

Aceasta a fost cea de-a treia întâlnire între cei doi președinți și prima desfășurată la Washington.

Trump s-a întâlnit cu al-Sharaa în contextul în care liderul sirian efectua un turneu internațional, după ce l-a înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad.