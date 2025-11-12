Afectate sunt țara noastră și Bulgaria, care încearcă acum să evite blocaje în aprovizionarea cu combustibil înainte ca sancțiunile americane să intre în vigoare la 21 noiembrie. Deja prețurile la pompă au explodat din această cauză, iar motorina a sărit de 8 lei pe litru.

Sancțiuni americane pentru ruși. Românii suferă noi scumpiri

Extinderea interdicțiilor UE impuse importului de produse petroliere rusești și sancționarea celor doi mari jucători ruși, Lukoil și Rosneft de către SUA au făcut ca prețurile să explodeze în ultima perioadă. Prețul motorinei a sărit de 8 lei per litru în toate stațiile de carburanți din țară.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a anunțat că România va aplica ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil şi nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie impus de autoritățile din SUA.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”, a scris ministrul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Decizia vine după ce Washingtonul a inclus Lukoil și Rosneft pe lista neagră a sancțiunilor economice, obligând țările europene să găsească soluții pentru a evita întreruperi în aprovizionarea cu combustibil. În acest context, România a ales să se alinieze poziției americane, fără a cere derogări.

Bogdan Ivan a dat asigurări că statul român dispune de resursele și mecanismele necesare pentru a gestiona tranziția fără perturbări majore. Obiectivul principal rămâne protejarea consumatorilor și a pieței interne.

„Nu există riscul să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei. Avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii de interes strategic. Aceste companii nu există, nu trebuie să ne grăbim cu procesul ăsta.”, a zis Nicușor Dan.

În timp ce România adoptă o poziție fermă, alte state membre ale Uniunii Europene au solicitat amânări. Germania, de exemplu, a obținut o derogare de șase luni pentru rafinăria Schwedt, controlată de Rosneft, iar Ungaria și Slovacia au primit permisiunea de a continua importurile de petrol rusesc prin conducte.

Grupul rus Lukoil este sub sancțiuni SUA și UE și caută să-și vândă operațiunile internaționale, inclusiv cele din România. În România, rușii dețin o poziție foarte importantă în economia țării, fiind un jucător de top pe piața carburanților și un pilon industrial esențial.

În România, unde Lukoil operează rafinăria Petrotel din Ploiești, nu a fost luată încă o decizie oficială. Potrivit unui înalt oficial guvernamental, Bucureștiul analizează posibilitatea de a solicita o amânare a aplicării sancțiunilor, în timp ce își definește strategia.