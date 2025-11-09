Dacă măsura intră în vigoare, aproximativ 20% din producția națională de petrol ar putea dispărea imediat, avertizează avocatul Gheorghe Piperea într-o postare pe pagina sa de socializare.

„Prin Ordinul Executiv 14024, Trezoreria SUA a introdus Lukoil pe lista companiilor rusești sancționate, iar măsurile de sancționare urmează să intre în vigoare din 21 noiembrie a.c.

Dacă România nu obține derogări (așa cum a obținut Ungaria, prin prezența lui Orban la întâlnirea de urgență cu Trump) sau Lukoil România nu este vândută până în 21 noiembrie, rafinăria de la Ploiești se închide.

Consecințe: 20% din producția de carburant dispare peste noapte, 3500 de angajați își pierd direct locurile de muncă și alți 100 de mii devin șomeri din motive de faliment consecvențial.

Precizez că a fost pe masă o ofertă de cumpărare de la un trader numit Gunvor, dar oferta a fost retrasă.

Multe alte consecințe sunt antrenate de închiderea foarte probabilă a Lukoil România: contracte de aprovizionare pe termen mediu (mai ales, pentru agricultură), contracte de hedging, garanții bancare, fluxuri de carburant vândut la preț redus în Republica Moldova sau chiar în Ucraina, toate pică, odată cu închiderea Lukoil România”, scrie Piperea.