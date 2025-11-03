Restricțiile vizează Rosneft și Lukoil, principalele companii petroliere rusești, responsabile pentru aproape 60% din producția de țiței a Rusiei, și au ca scop limitarea veniturilor Moscovei din exporturile de energie pentru a reduce capacitatea financiară de a susține războiul din Ucraina.

Murray Auchincloss, CEO al BP (British Petroleum), a subliniat că aceste măsuri „sunt serioase și reduc semnificativ oferta”, conform Bloomberg. Și Patrick Pouyanné, directorul general al TotalEnergies, a declarat că sancțiunile vor întârzia livrările și vor încetini fluxul global de petrol, cu potențiale consecințe grave pentru stabilitatea pieței energetice mondiale.

Deși prețul petrolului Brent a rămas stabil în jurul valorii de 65 de dolari pe baril, semn că piața digeră momentan impactul, experții atenționează că o aplicare mai strictă a sancțiunilor ar putea reduce dramatic oferta în lunile următoare, ceea ce ar duce la creșteri importante ale prețurilor la carburanți.

Raportul Atlantic Council avertizează, însă, despre riscul ca Rusia să încerce să ocolească restricțiile prin intermediari sau flote de transport sub alte pavilioane. India și China, principalii importatori de petrol rusesc, au început să își diversifice sursele, dar este puțin probabil să renunțe complet la petrolul rusesc pe termen scurt, din motive de securitate energetică.

În ciuda acestor provocări, companii precum Saudi Aramco și oficiali din Emiratele Arabe Unite își exprimă încrederea în stabilitatea cererii globale de petrol pe termen mediu și lung.

Sancțiunile extinse contra Rusiei amenință să amplifice presiunile asupra pieței energetice mondiale, cu efecte ce se vor resimți în special în prețul petrolului și al carburanților la nivel global.