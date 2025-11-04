Lukoil – un jucător important pe piața din Uniunea Europeană și România – a fost prins între conflictul dintre Rusia și UE după izbucnirea războiului în Ucraina.

Dacă o parte din vecinii României – Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Turcia – dar și Germania și China se adaptează sancțiunilor, iau măsuri urgente zilele acestea – și încearcă chiar să evite o „criză a benzinei”, la București nu s-a luat încă nicio decizie, deși au trecut două săptămâni de la decizia președintelui Trump, de a sancționa giganții ruși.

Potrivit jurnaliștilor, ministrul Economiei, Radu Miruță, pasează responsabilitatea către Ministerul de Finanțe. Asta, în timp ce președintele Nicușor Dan spunea în urmă cu două săptămâni că România se va alătura sancțiunilor, deși prețul carburanților crește de la o zi la alta.

De altfel, compania petrolieră rusească a suferit pierderi de profit și de angajați de la începutul războiului din Ucraina.

De exemplu, la finalul anului trecut, Lukoil declara oficial o pierdere netă de aproximativ 29 milioane de euro. Însă, cei care au avut cel mai mult de suferit au fost românii, care s-au trezit cu facturi duble sau chiar triple la gaze dar și prețuri uriașe la alimente.