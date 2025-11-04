Lukoil – un jucător important pe piața din Uniunea Europeană și România – a fost prins între conflictul dintre Rusia și UE după izbucnirea războiului în Ucraina.
Dacă o parte din vecinii României – Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Turcia – dar și Germania și China se adaptează sancțiunilor, iau măsuri urgente zilele acestea – și încearcă chiar să evite o „criză a benzinei”, la București nu s-a luat încă nicio decizie, deși au trecut două săptămâni de la decizia președintelui Trump, de a sancționa giganții ruși.
Potrivit jurnaliștilor, ministrul Economiei, Radu Miruță, pasează responsabilitatea către Ministerul de Finanțe. Asta, în timp ce președintele Nicușor Dan spunea în urmă cu două săptămâni că România se va alătura sancțiunilor, deși prețul carburanților crește de la o zi la alta.