Experții s-au declarat îngrijorați după ce mega-racheta dezvoltată de Rusia este completă. Aceasta poate rămâne în aer ore întregi, poate evita sisteme de apărare și, prin urmare, poate reprezenta o amenințare la scară largă.

Vladimir Putin anunță mega-racheta „Cernobîlul zburător”

Racheta denumită Burevestnik, în traducere „Cernobîlul Zburător” este un proiect rusesc vechi pentru o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și rază foarte lungă de acțiune. Experții, însă, sunt de părere că racheta, prezentată ca fiind o minune de către oficialii de la Kremlin, este mai degrabă un instrument de propagandă și intimidare decât o schimbare reală în echilibrul de putere dintre Rusia și Occident.

Potrivit unui raport al Departamentului de Informații al NATO, alianța clasifică arma ca fiind extrem de periculoasă. Documentul arată că noua rachetă de croazieră poate atinge o viteză de peste 900 de kilometri pe oră, poate fi lansată de pe sisteme mobile și este extrem de manevrabilă.

O caracteristică importantă a noii arme este reactorul său nuclear. Spre deosebire de rachetele de croazieră convenționale, acest sistem de propulsie utilizează energia nucleară pentru a oferi teoretic o rază de acțiune nelimitată. Practic, Burevestnik poate parcurge zeci de mii de kilometri fără realimentare, poate rămâne în aer mult timp și își poate schimba cursul, atacând ținte din orice direcție.