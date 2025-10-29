Coreea de Nord a testat o rachetă înaintea sosirii lui Trump în Coreea de Sud, fără supervizarea obișnuită a lui Kim Jong Un

Coreea de Nord a efectuat un test de rachetă de croazieră de tip mare-sol în largul coastei de vest, cu o zi înaintea vizitei preşedintelui american Donald Trump în Coreea de Sud. Rachetele au fost lansate vertical şi au zburat timp de peste două ore, marcând un progres semnificativ în dezvoltarea capacităţilor nucleare ale regimului nord-coreean pentru descurajare militară.

Testul a fost supervizat de oficialul Pak Jong Chon, însă dictatorul Kim Jong Un, care în mod obișnuit supraveghează astfel de lansări importante, a fost absent.

Aceasta marchează o abatere de la practica obişnuită, Kim Jong Un nefiind menţionat nici în reportajul recent despre testul de rachete hipersonice de săptămâna trecută.

Preşedintele Donald Trump, aflat într-un turneu în Asia, a reiterat dorinţa sa de a se întâlni cu liderul nord-coreean în timpul acestei vizite, prima lor întâlnire având loc în 2019, în Zona Demilitarizată dintre cele două state.

Trump a sosit miercuri în Coreea de Sud, pregătind terenul pentru discuţii diplomatice tensionate în contextul testelor militare nord-coreene.