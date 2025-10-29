Testul a fost supervizat de oficialul Pak Jong Chon, însă dictatorul Kim Jong Un, care în mod obișnuit supraveghează astfel de lansări importante, a fost absent.

Aceasta marchează o abatere de la practica obişnuită, Kim Jong Un nefiind menţionat nici în reportajul recent despre testul de rachete hipersonice de săptămâna trecută.

Preşedintele Donald Trump, aflat într-un turneu în Asia, a reiterat dorinţa sa de a se întâlni cu liderul nord-coreean în timpul acestei vizite, prima lor întâlnire având loc în 2019, în Zona Demilitarizată dintre cele două state.

Trump a sosit miercuri în Coreea de Sud, pregătind terenul pentru discuţii diplomatice tensionate în contextul testelor militare nord-coreene.