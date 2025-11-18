România, pe locul 4 în UE cu cei mai mulți angajați cu salarii mici

Ultimele date arată că peste 10% dintre angajații români sunt plătiți cu cele mai mici salarii. Suntem pe locul patru în Uniunea Europeană.

Europa își face din nou radiografia salarială, iar România se află între statele cu cele mai ridicate ponderi ale angajaților plătiți cu minimul.

Cel mai recent raport arată că venitul minim rămâne baza pentru o parte semnificativă a forței de muncă.

În vârful clasamentului se regăsesc țările unde salariul minim este cel mai răspândit. Bulgaria conduce cu 13%, urmată de Franța și Slovenia. România, cu 10,5%, ocupă locul 4 în Uniune, semn că veniturile mici continuă să fie o realitate pentru mulți salariați.

Imaginea se schimbă radical dacă ne uităm la statele din partea inferioară a clasamentului.

În Cehia, doar 2,6% dintre angajați câștigă salariul minim. Portugalia și Estonia trec ușor de 3%, iar Spania ajunge la 3,6%.

Aceste procente arată economii în care majoritatea lucrătorilor depășesc confortabil nivelul minim.

Diferențele devin și mai vizibile atunci când analizăm cât acoperă, în practică, acest venit.

Luxemburg, Germania și Țările de Jos sunt în topul statelor unde salariul minim poate asigura un trai stabil.

În schimb, în Estonia venitul minim acoperă mult mai puțin din cheltuielile zilnice.

Specialiștii avertizează că aceste decalaje influențează direct nivelul de trai, mobilitatea forței de muncă și stabilitatea economică.

Iar pentru milioane de angajați europeni, salariul minim continuă să fie limita dintre siguranța financiară și vulnerabilitate.

Statele unde cei mai mulți oameni primesc salariul minim

• Bulgaria: 13%

• Franța: 12,7%

• Slovenia: 12,6%

• România: 10,5% - locul 4 în UE

Statele unde cei mai puțini oameni primesc salariul minim

• Cehia: 2,6%

• Portugalia: 3,1%

• Estonia: 3,3%

• Spania: 3,6%

Salariul minim - puterea de cumpărare

• Luxemburg: 2.035

• Germania: 1.989

• Țările de Jos: 1.937

• Estonia: 886 (printre cele mai mici)