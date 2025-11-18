Pensionarii care lucrează la stat, obligați să renunțe la 85%

Potrivit proiectului, angajații statului care se pensionează vor mai putea să se reangajeze tot la stat cu acordul angajatorului și doar cu condiția să renunțe de bună voie la 85% din pensia pe care o au. Lucru ce ar însemna să rămână cu 15%, o sumă modică din pensia pe care o primesc, în schimb să primească salariu de la locul de muncă. De asemenea, vor putea să rămână angajați la stat până la vârsta de 70 de ani, atunci când vor ieși obligatoriu la pensie. Își vor recupera pensia în cuantum total, dar vor rămâne fără acel salariu, conform proiectului care este pe masa Guvernului în momentul de față.

Conform surselor Realitatea PLUS, cel mai probabil, proiectul va fi aprobat săptămâna viitoare și este parte din cel de-al treilea pachet de măsuri pregătit de Guvernul Bolojan, alături de reforma din administrația locală, reforma din administrația centrală, dar și reducerea numărului de parlamentari.