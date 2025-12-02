23,8% dintre români trăiesc în sărăcie. Raport devastator

România rămâne printre țările vulnerabile din Uniune, însă tendința începe să se schimbe. Avem în continuare un procent ridicat al populației aflate în sărăcie, dar evoluția este una pozitivă. Ultimele cifre arată contraste mari în interiorul blocului comunitar.

Mai exact, țara noastră are o rată a sărăciei de 23,8%. Asta ne situează pe locul al patrulea în Uniune. Suntem peste Letonia și sub Slovacia, unde aproape 29% dintre oameni trăiesc în lipsuri. În sud-estul continentului, situația este și mai gravă. Bulgaria depășește 37%, iar Grecia are cel mai ridicat procent.

Peste 66% dintre locuitori se confruntă cu dificultăți. În restul Europei, tabloul este neuniform. Spania, Franța și Portugalia trec de 21%, iar Italia și Ungaria se apropie de 20%.

Sunt valori care arată cât de larg este fenomenul, indiferent de nivelul de dezvoltare economică. În același timp, în unele state, nivelul sărăciei a crescut față de acum zece ani.

Franța, Danemarca, Finlanda și Suedia au raportat valori mai mari decât în trecut.

Există însă și vești bune. În est, multe state au redus simțitor sărăcia în ultimul deceniu, iar România se numără printre ele.

Trendul descendent se vede și în media Uniunii, unde rata generală a coborât la 17,4%. Pe grupe de vârstă, cei mai afectați sunt copiii sub 18 ani. Per ansamblu, datele arată decalaje mari între state, dar și progrese importante în unele regiuni.