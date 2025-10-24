Un incident s-a petrecut în această după-amiază pe Șoseaua Nordului, unde un copac s-a prăbușit brusc pe carosabil, surprinzând șoferii aflați în trafic.

Vânt puternic în mai multe zone din țară

Martorii spun că arborele s-a rupt „din senin”, la o rafală mai puternică de vânt, și a căzut parțial peste o bandă de circulație. Din fericire, nu au fost raportate victime, însă traficul a fost temporar îngreunat până la intervenția autorităților pentru degajarea zonei.

Meteorologii anunță că, în ciuda temperaturilor ridicate pentru finalul lunii octombrie, vântul va continua să bată cu intensitate în cursul zilei de vineri, mai ales în zonele deschise ale Capitalei. Rafalele pot atinge local viteze de 50–60 km/h, ceea ce crește riscul de doborâre a copacilor sau a elementelor ușoare de construcție.

Autoritățile le recomandă bucureștenilor să evite parcarea autoturismelor sub copaci sau în apropierea panourilor publicitare și să circule cu prudență în zonele afectate de vântul puternic.