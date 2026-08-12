Incendiu devastator în județul Botoșani. 80 de tone de furaje au ars după ce focul ar fi fost pus intenționat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 09:18

Aproximativ 80 de tone de furaje au fost distruse de un incendiu izbucnit în noaptea de marți spre miercuri, în comuna Ungureni, județul Botoșani, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.

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