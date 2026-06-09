Dronă prăbușită și explodată în Orhei. Proprietarul terenului cere despăgubiri: reacția autorităților

Sursă: Realitatea.Net

Proprietarul terenului agricol din apropierea satului Lopatna, raionul Orhei, unde o dronă s-a prăbușit și a explodat luni, solicită despăgubiri pentru pagubele suferite. Autoritățile locale spun însă că, deocamdată, nu există o metodă clară de evaluare a prejudiciilor.

„Domnul cu terenul agricol a scris cerere la primărie şi urmează să luam măsuri. E prima dată, nu am avut aşa ceva. Dă, Doamne, să fie şi ultima dată. Cum pagubele să le calculez, e un lucru foarte greu şi emoţional. Pentru o dronă ne-am speriat aşa de tare că s-a cutremurat casa”, a declarat primarul comunei Jora de Mijloc, Oxana Voicu, pentru TVR Moldova.

Poliția din Orhei a fost sesizată în noaptea de duminică spre luni de un locuitor al satului Lopatna, care a anunțat că a observat un aparat de zbor necunoscut care s-a părbușit în afara localității și a explodat, scrie Ziarul de Gardă. Din fericire, în urma incidentului, nu au fost raportate victime.

De la începutul războiului în Ucraina, peste 50 de drone şi rachete au survolat ilegal spaţiul aerian al Republicii Moldova. Este vorba, în special, despre drone de tip Shahed (producţie iraniană, utilizate de Federaţia Rusă)/GHERANI-2; drone de tip Gerbera şi drone-momeală, a precizat Ministerul Apărării pentru NewsMaker .