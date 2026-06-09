Teoria care bulversează astrofizica. Universul ar funcționa ca o HOLOGRAMĂ

Sursă: realitatea.net

Găurile negre ar putea ascunde un indiciu surprinzător: Universul ar funcționa ca o hologramă. Ideea vine din observațiile teoretice care arată că informația „înghițită” de o gaură neagră nu se stochează în volum, ci pe suprafața ei — exact ca într-o hologramă, unde un spațiu tridimensional este codificat pe o suprafață bidimensională.

Simulările matematice ale acestor fenomene au dus la formularea principiului holografic, o teorie folosită de fizicieni pentru a traduce probleme complicate de gravitație în ecuații mai simple, proiectate pe o suprafață, potrivit unei analize publicate de Disocvermagazine.com.

În acest model, ceea ce percepem ca „adâncime” în univers ar putea fi doar o proiecție, la fel cum o hologramă pare tridimensională, deși este imprimată pe o foaie subțire.

Totuși, oamenii de știință avertizează că nu există dovezi că trăim într-o hologramă — este mai degrabă un instrument matematic puternic, folosit pentru a înțelege mai bine găurile negre și limitele fizicii actuale.

Chiar și așa, descoperirile recente din studiul găurilor negre continuă să alimenteze această ipoteză spectaculoasă, sugerând că suprafața acestor obiecte cosmice ar putea „șopti” indicii despre structura profundă a universului.