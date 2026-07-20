Răspunsul sec al companiei aeriene, după ce un pasager a fost aspirat pe jumătate în afara avionului în timpul zborului

Compania Ryanair a oferit cele mai detaliate explicații de până acum în legătură cu incidentul petrecut la începutul lunii iulie, când un pasager a fost la un pas să fie aspirat în afara aeronavei în urma unei depresurizări. Reprezentanții operatorului aerian susțin că siguranța zborurilor nu este pusă sub semnul întrebării și că ancheta privind circumstanțele producerii incidentului este în desfășurare.
Evenimentul s-a produs la bordul unui Boeing 737 operat de Malta Air, companie care face parte din grupul Ryanair, în timpul cursei dintre Salonic și Memmingen. Potrivit informațiilor disponibile, o defecțiune a dus la desprinderea unor fragmente din motor, acestea lovind unul dintre geamurile din acril ale aeronavei. În urma impactului și a depresurizării, un pasager a fost tras parțial în exteriorul avionului.
Pasagerul a fost salvat de soție și de alți doi călători
Bărbatul implicat în incident este Ljubisa Karović, în vârstă de 61 de ani. Acesta a scăpat cu viață datorită reacției rapide a soției sale, Svetlana Grković, care l-a apucat de picioare și, împreună cu alți doi pasageri, a reușit să îl tragă înapoi în cabină.
Ryanair afirmă că, imediat după producerea incidentului, a menținut legătura cu familia afectată.
„Echipa noastră de relații cu clienții a fost în contact permanent cu familia încă de la producerea incidentului”, a declarat Neil Sorahan, directorul financiar al grupului Ryanair.
Compania laudă intervenția echipajului
Oficialul Ryanair a evidențiat modul în care echipajul a gestionat situația de urgență și a precizat că reacția rapidă a acestuia a permis întoarcerea în siguranță a aeronavei la Salonic.
„Echipajul nostru a făcut o treabă extraordinară și a reușit să aducă aeronava înapoi la Salonic. Toți pasagerii și membrii echipajului au coborât din avion în siguranță. A fost o intervenție excelentă atât din partea însoțitorilor de bord, cât și a piloților”, a subliniat Sorahan, citat de The Guardian.
Compensațiile vor fi analizate după finalizarea anchetei
În ceea ce privește eventualele despăgubiri pentru pasagerii implicați, compania spune că este prea devreme pentru a lua o decizie.
Reprezentanții Ryanair susțin că orice discuție privind acordarea unor compensații va avea loc doar după ce investigația tehnică va stabili cu exactitate cauzele producerii incidentului.
„Este mult prea devreme” pentru a discuta despre eventuale compensații, a declarat Neil Sorahan.
Investigația este condusă de autoritățile din Statele Unite
Ancheta este coordonată de National Transportation Safety Board (NTSB), instituția americană responsabilă cu investigarea accidentelor și incidentelor din aviație.
Compania aeriană a anunțat că pune la dispoziția anchetatorilor toate informațiile solicitate și că oferă sprijin pe tot parcursul investigației.
„Salutăm desemnarea NTSB. Aceștia vor desfășura o investigație completă și independentă. Noi colaborăm pe deplin și avem personal la fața locului implicat activ în acordarea de asistență”, a precizat Sorahan.
Aceste declarații reprezintă prima reacție amplă a Ryanair după comunicatul succint transmis imediat după producerea incidentului.
Ryanair spune că încrederea pasagerilor nu a fost afectată
Potrivit companiei, rezervările pentru sezonul estival continuă într-un ritm normal, iar incidentul nu a influențat încrederea clienților în serviciile oferite.
Neil Sorahan a afirmat că nivelul rezervărilor rămâne „foarte solide”, inclusiv în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.
În același timp, oficialul a precizat că nici Administrația Federală pentru Aviație din Statele Unite (FAA), nici Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) nu au cerut modificări ale operațiunilor Ryanair în urma incidentului.
Compania susține că Boeing 737 rămâne unul dintre cele mai sigure avioane
Ryanair afirmă că aeronavele Boeing 737 din flota sa respectă cele mai ridicate standarde de siguranță și sunt întreținute conform cerințelor impuse de reglementările europene.
„Suntem foarte mulțumiți de nivelul de siguranță al tuturor celor cinci companii aeriene din grupul nostru; acestea operează la cele mai înalte standarde impuse de reglementările europene în domeniul aviației”, a afirmat Sorahan.
Acesta a adăugat: „De la introducerea lor în exploatare, aceste aeronave Boeing 737 au efectuat literalmente sute de milioane de zboruri la nivel mondial. Sunt, probabil, cele mai sigure avioane construite vreodată, sunt întreținute la standarde foarte înalte, iar noi avem echipaje foarte bine pregătite”.
Rezultatele investigației coordonate de NTSB urmează să stabilească dacă incidentul a fost provocat de o defecțiune tehnică, de un defect de fabricație sau de alți factori. Până la publicarea concluziilor oficiale, Ryanair precizează că își desfășoară activitatea în condiții normale și că nu au fost impuse restricții suplimentare pentru aeronavele din flotă.