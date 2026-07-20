Răspunsul sec al companiei aeriene, după ce un pasager a fost aspirat pe jumătate în afara avionului în timpul zborului

Publicat 20 iul. 2026, 17:04 Actualizat 20 iul. 2026, 17:06 Sursă The Guardian

Compania Ryanair a oferit cele mai detaliate explicații de până acum în legătură cu incidentul petrecut la începutul lunii iulie, când un pasager a fost la un pas să fie aspirat în afara aeronavei în urma unei depresurizări. Reprezentanții operatorului aerian susțin că siguranța zborurilor nu este pusă sub semnul întrebării și că ancheta privind circumstanțele producerii incidentului este în desfășurare.

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