Greșelile care te pot costa mii de lei. La ce să fii atent înainte de a pleca în vacanță?

Vacanța este momentul perfect pentru relaxare, însă câteva neatenții înainte de plecare îți pot transforma întoarcerea într-un adevărat coșmar. O inundație, un incendiu provocat de un aparat electric, o spargere sau alimente alterate sunt doar câteva dintre situațiile care pot genera pagube importante în locuință.
Experții în asigurări, instalații și securitate recomandă câteva măsuri simple care pot fi luate în doar câteva minute, dar care te pot scuti de cheltuieli de mii de lei.
1. Oprește alimentarea cu apă înainte de plecare
Printre cele mai frecvente incidente întâlnite în locuințele lăsate nesupravegheate se numără inundațiile provocate de instalațiile sanitare.
Un furtun flexibil fisurat sau un robinet defect poate provoca daune serioase atât în propria locuință, cât și în apartamentele vecinilor. Dacă pleci pentru mai multe zile, este recomandat să închizi robinetul principal de apă și să verifici dacă instalațiile prezintă urme de uzură.
2. Scoate aparatele electrice din priză
Televizorul, cuptorul cu microunde, cafetiera, fierul de călcat sau încărcătoarele lăsate permanent în priză pot deveni vulnerabile în cazul fluctuațiilor de tensiune.
În plus, multe dintre aceste dispozitive continuă să consume energie chiar și atunci când nu sunt utilizate. Deconectarea lor reduce atât consumul inutil, cât și riscul unor defecțiuni costisitoare.
3. Nu anunța pe rețelele sociale că ești plecat
Publicarea fotografiilor din aeroport sau a mesajelor prin care anunți că vei lipsi două săptămâni poate oferi informații prețioase persoanelor rău intenționate.
Specialiștii recomandă ca imaginile din vacanță să fie postate după întoarcerea acasă. De asemenea, evită să ascunzi cheia în locuri evidente, precum sub preș sau în ghivece.
4. Verifică frigiderul înainte să pleci
Dacă vei lipsi doar câteva zile, frigiderul poate rămâne pornit, însă alimentele perisabile trebuie verificate.
În cazul unei vacanțe mai lungi, dacă alegi să oprești frigiderul, golește-l complet, curăță-l și lasă ușa întredeschisă pentru a preveni apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.
5. Nu lăsa ferestrele larg deschise
Mulți proprietari aleg să lase geamurile rabatate pentru aerisire, însă această decizie poate avea consecințe serioase.
O furtună puternică poate permite pătrunderea apei în locuință, afectând mobilierul, parchetul sau aparatura electronică. În plus, ferestrele deschise pot facilita accesul hoților, mai ales la etajele inferioare.
6. Roagă o persoană de încredere să verifice locuința
Dacă pleci pentru o perioadă mai lungă, este bine ca un vecin apropiat sau o rudă să știe că locuința va rămâne goală.
Aceasta poate ridica corespondența din cutia poștală, poate verifica periodic apartamentul și poate observa din timp eventuale probleme, precum infiltrații, pene de curent sau alte incidente.
7. Verifică polița de asigurare și documentele importante
Înainte de plecare, asigură-te că polița de asigurare a locuinței este încă valabilă. În cazul unui furt, incendiu sau al unei avarii, aceasta poate reduce considerabil pierderile financiare.
Totodată, este recomandat să păstrezi copii ale documentelor importante și fotografii ale bunurilor de valoare, deoarece acestea pot fi necesare în cazul deschiderii unui dosar de daună.
Câteva minute de pregătire îți pot salva vacanța
Cele mai multe incidente care apar în locuințele lăsate nesupravegheate pot fi prevenite prin câteva verificări făcute înainte de plecare. Închiderea apei, deconectarea aparatelor electrice, securizarea ferestrelor și informarea unei persoane de încredere sunt măsuri simple, dar extrem de eficiente.
Puțină atenție înainte de concediu poate face diferența dintre o vacanță liniștită și o întoarcere acasă însoțită de reparații costisitoare și pagube de mii de lei.