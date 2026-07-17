Greșelile care te pot costa mii de lei. La ce să fii atent înainte de a pleca în vacanță?

Publicat 17 iul. 2026, 13:20 Actualizat 17 iul. 2026, 13:22

Vacanța este momentul perfect pentru relaxare, însă câteva neatenții înainte de plecare îți pot transforma întoarcerea într-un adevărat coșmar. O inundație, un incendiu provocat de un aparat electric, o spargere sau alimente alterate sunt doar câteva dintre situațiile care pot genera pagube importante în locuință.

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