Zeci de mii de masini, din Romania, vor fi interzise pe strazi, din 2021

In Romania exista zeci de mii de masini cu volan pe dreapta. Incepand de anul viitor acestea ar putea fi interzise. Automobilele cu volan pe dreapta ar putea sa nu mai fie omologate, incepand de anul viitor, de catre RAR.

„Pana la sfarsitul acestui an nu se va modifica procedura, intrucat acordul de retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana cuprinde o perioada de tranzitie. Daca Brexitul s-ar fi intamplat fara acord, legislatia prevede deja ca vehicule cu volanul pe partea dreapta care sunt introduse in Romania provenind din state terte nu se omologheaza. In ceea ce priveste vehiculele deja inmatriculate in Romania care au volanul pe partea dreapta, analizam oportunitatea ca, intr-un termen rezonabil, sa fie obligati detinatorii lor sa modifice pozitia postului de conducere.”, a explicat Cristian Bucur, directorul tehnic al Registrului Auto Roman, citat de capital.ro