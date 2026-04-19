Șefa Curții Constituționale a declarat că nu știa declarațiile candidaților cu privire la campania electorală pentru că nu are televizor.

Șefa CCR: „S-au încălcat drepturile electorale ale alegătorilor!”

„Motivele pentru care Curtea a ajuns la acea concluzie sunt publicate în Monitor și ele țin de: încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales ale candidaților, drepturilor candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor referitoare la finanțarea campaniei electorale.

Sunt trei motive extrem de solid ancorate în textul Constituției noastre, ele sunt de domeniul de competența Curții în măsura în care vorbim de drepturi fundamentale și de drepturi fundamentale de tip electoral, apropo de democrație și de pericolele pe care aceasta le poate comporta, cu care ea se poate întâlni și sunt motive care, pe de o parte, au fost detaliate într-o hotărâre care a trecut destul de multe teste juridice până acum, și testul Comisiei de la Veneția și testul Comisiei Europene.

Unele candidaturi nu au ajuns deloc la nivelul Curții, deci din start unele lucruri nu le știam. Împreună cu o țară întreagă și noi am luat la cunoștință de documente desecretizate și a fost nevoie de un timp de procesare a informațiilor din acele documente desecretizate, care au fost desecretizate pentru prima dată după decembrie 1989.

Am mai spus și asta și cu alte prilejuri. N-a fost o decizie ușoară, n-a fost una pe care să ne-o dorim, n-a fost ceva la care să ne fi gândit vreodată că am putea să ne confruntăm cu așa ceva, însă a fost o decizie asumată, o decizie calmă în sensul redactării unor argumente, informații pe care nu le-am avut, dar nu le-a avut nimeni înainte să fi fost desecretizate. Am necesitat un timp de înțelegere și de gândire asupra argumentelor și de altfel decantare a ce poate să reprezinte informație utilă, interesantă, știu eu, pentru presă, pentru orice altcineva...O să fac o mărturisire...e făcută public de multă vreme. Eu nu am televizor acasă. Eu nu dețin niciun aparat numit televizor. Și înțeleg că în timpul campaniei electorale au existat numeroase declarații ale unora sau altora dintre candidați cu privire la modul în care s-a desfășurat campania lor.

Informațiile astea nu le aveam... eu personal, cel puțin. Chiar nu le cunoșteam pentru că nu urmăresc. Urmăresc media scrisă, urmăresc alte instrumente, dar nu televizorul.

Lumea din jurul meu îmi spunea, dar n-ai văzut la televizor că a declarat... orice va fi declarat un candidat? Și răspunsul meu invariabil era, n-am văzut că n-am televizor.

Asta poate fi la nivel anecdotic, dar când documente desecretizate arată faptul că e posibil ca într-o campanie electorală să ai un salt spectaculos de popularitate cu cheltuieli absolut inexistente sau cel puțin declarate la zero, asta e o informație pe care nu o aveam anterior și pe care a trebuit să o analizăm din perspectivă, încă o dată, din perspectivă constituțională. Alte tipuri de informații nu au relevanță juridică și atunci acelea n-au avut cum să ne influențeze.”, a declarat Simina Tănăsescu, șefa CCR, în cadrul unei emisuni televizate.