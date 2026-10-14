Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu cancer pulmonar! Cum se manifestă această formă a bolii și ce tratamente există

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 oct. 2026, 08:38

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, una dintre cele mai frecvente forme de cancer la plămâni. Diagnosticul a fost confirmat în timpul operației efectuate marți, 13 octombrie, la Spitalul Gemelli din Roma. Medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, după ce investigațiile realizate anterior au indicat existența unei formațiuni suspecte. Intervenția s-a încheiat fără complicații, însă Vaticanul nu a anunțat deocamdată cât de avansată este boala.

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