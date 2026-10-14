Papa Leon al XIV-lea, diagnosticat cu cancer pulmonar! Cum se manifestă această formă a bolii și ce tratamente există
Papa Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, una dintre cele mai frecvente forme de cancer la plămâni. Diagnosticul a fost confirmat în timpul operației efectuate marți, 13 octombrie, la Spitalul Gemelli din Roma. Medicii i-au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept, după ce investigațiile realizate anterior au indicat existența unei formațiuni suspecte. Intervenția s-a încheiat fără complicații, însă Vaticanul nu a anunțat deocamdată cât de avansată este boala.
Ce au descoperit medicii în timpul operației Papei Leon
Suveranul Pontif a fost internat la Spitalul Gemelli din Roma pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar descoperit în timpul unor investigații medicale de rutină. Papa anunțase încă de duminică faptul că medicii i-au recomandat intervenția, precizând că formațiunea fusese identificată devreme și era bine localizată. Marți, după ce Papa Leon al XIV-lea a fost supus intervenției chirurgicale, Vaticanul a transmis noi informații despre starea sa de sănătate. Examinarea țesutului prelevat în timpul operației a confirmat că nodulul era canceros.
Potrivit buletinului medical, intervenția chirurgicală a durat aproximativ 90 de minute, iar Papa a petrecut în total aproape trei ore în sala de operație. Medicii au utilizat o tehnică video-asistată, care permite efectuarea operației prin incizii mici, cu ajutorul unei camere video și al unor instrumente speciale. În loc să îndepărteze doar nodulul, chirurgii au decis să extirpe întregul lob inferior al plămânului drept, pentru a elimina cât mai complet țesutul afectat.
„Pentru a asigura o rezecţie radicală, lobul inferior al plămânului drept a fost extirpat folosind o tehnică video-asistată”, se arată în comunicatul medical semnat de Luigi Carbone și profesorul Stefano Margaritora.
Operația s-a încheiat cu succes, iar Papa Leon al XIV-lea s-a trezit normal din anestezie și a fost transferat în salonul său. Deși rezultatul intervenției este încurajator, Vaticanul nu a comunicat stadiul exact al cancerului și nici dacă boala a afectat ganglionii limfatici. Aceste informații sunt importante pentru stabilirea tratamentului și a prognosticului.
Ce este adenocarcinomul pulmonar, boala de care suferă Papa Leon
Adenocarcinomul pulmonar este un tip de cancer care apare în celulele glandulare ale plămânilor, implicate în producerea mucusului. Boala se dezvoltă atunci când aceste celule încep să se înmulțească necontrolat și formează o tumoră. În timp, tumora poate crește și poate afecta țesuturile din apropiere. În anumite situații, celulele canceroase se pot răspândi și în alte părți ale organismului.
Adenocarcinomul face parte din categoria cancerelor pulmonare fără celule mici, cunoscute și sub denumirea de NSCLC. Această categorie reprezintă majoritatea cazurilor de cancer pulmonar, iar adenocarcinomul este cel mai frecvent subtip. Potrivit American Cancer Society, boala poate afecta atât persoanele care fumează sau au fumat, cât și persoanele care nu au consumat niciodată tutun. Mai mult, adenocarcinomul este cea mai întâlnită formă de cancer pulmonar în rândul nefumătorilor.
O particularitate a bolii este că, în stadiile timpurii, poate să nu provoace simptome evidente. Din acest motiv, unele tumori sunt descoperite întâmplător, în timpul investigațiilor efectuate pentru alte probleme de sănătate. În cazul Papei Leon, formațiunea a fost identificată la un control medical recent. Totuși, faptul că nodulul era mic și localizat nu este suficient pentru a stabili dacă boala a fost vindecată prin operație.
Ce simptome are adenocarcinomul pulmonar și cum poate fi recunoscut
Cancerul pulmonar se poate dezvolta fără să provoace probleme evidente, mai ales în fazele incipiente. Atunci când apar, simptomele pot fi confundate cu cele ale altor afecțiuni respiratorii. Potrivit Cancer Research UK, unul dintre cele mai frecvente semne este tusea care persistă sau care se agravează în timp. Unele persoane pot observa că încep să obosească mai repede, că respiră mai greu sau că au dureri în piept.
Printre manifestările care pot apărea se numără:
Tuse persistentă sau modificarea unei tuse mai vechi.
Dificultăți de respirație, inclusiv la activități obișnuite.
Dureri în piept sau în zona umărului.
Oboseală accentuată.
Răgușeală care nu dispare.
Infecții respiratorii repetate.
Pierderea poftei de mâncare și scăderea inexplicabilă în greutate.
Prezența sângelui în mucusul eliminat prin tuse.
Aceste manifestări nu înseamnă automat că o persoană suferă de cancer pulmonar. Ele pot apărea și în cazul unor infecții sau al altor afecțiuni. Totuși, dacă persistă sau se agravează, este important ca persoana afectată să consulte un medic. În cazul Papei Leon al XIV-lea, Vaticanul nu a anunțat că acesta ar fi prezentat simptome înainte de descoperirea nodulului.
Din ce cauze apare adenocarcinomul pulmonar. Boala poate afecta și nefumătorii
Fumatul este principalul factor de risc pentru cancerul pulmonar, însă nu este singurul. Boala poate apărea și la persoane care nu au fumat niciodată. Expunerea îndelungată la fumul de țigară al altor persoane poate crește riscul de îmbolnăvire. La fel se întâmplă în cazul poluării aerului și al contactului cu anumite substanțe periculoase. Printre factorii de risc cunoscuți se numără azbestul și radonul. Acesta din urmă este un gaz radioactiv natural care se poate acumula în interiorul clădirilor, fără să poată fi observat sau mirosit.
Anumite modificări genetice pot avea, de asemenea, un rol în dezvoltarea cancerului. În unele cazuri, identificarea lor prin teste speciale îi ajută pe medici să aleagă tratamentele potrivite. Nu toate persoanele expuse acestor factori ajung să dezvolte boala. Există și situații în care medicii nu pot identifica o cauză precisă. În ceea ce îl privește pe Papa Leon al XIV-lea, Vaticanul nu a oferit informații despre factorii care ar fi putut contribui la apariția cancerului.
Care sunt șansele de vindecare în cazul adenocarcinomului pulmonar
Adenocarcinomul pulmonar poate fi tratat cu rezultate bune, în special atunci când este descoperit într-un stadiu timpuriu, iar tumora poate fi îndepărtată complet. Șansele de vindecare depind însă de mai mulți factori. Contează dimensiunea tumorii, extinderea bolii, afectarea ganglionilor limfatici și starea generală de sănătate a pacientului. Datele publicate de American Cancer Society arată cât de important este stadiul în care cancerul este diagnosticat.
Supraviețuirea relativă la cinci ani pentru cancerul pulmonar fără celule mici:
Aceste cifre provin din date americane privind pacienți diagnosticați între 2015 și 2021. Statisticile includ adenocarcinomul pulmonar, dar nu se referă exclusiv la această formă de cancer. Este important de înțeles că procentele reprezintă supraviețuirea relativă la cinci ani, nu rata de vindecare. Ele compară supraviețuirea pacienților cu cea a populației generale și nu pot prezice evoluția unei anumite persoane. De exemplu, un procent de 67% nu înseamnă că exact 67 din 100 de pacienți se vindecă definitiv. În cazul Papei Leon, faptul că tumora a putut fi operată este un element favorabil. Cu toate acestea, nu poate fi estimată o șansă individuală de vindecare fără rezultatele complete ale investigațiilor.
Cum se tratează adenocarcinomul pulmonar. Când este suficientă operația
Tratamentul adenocarcinomului pulmonar depinde de stadiul bolii și de caracteristicile tumorii. Atunci când cancerul este localizat și poate fi îndepărtat complet, intervenția chirurgicală poate avea scop curativ. În alte situații, medicii pot recomanda tratamente suplimentare pentru a reduce riscul de reapariție a bolii. Operația efectuată Papei Leon se numește lobectomie și presupune îndepărtarea unuia dintre lobii plămânului. Plămânul drept are trei lobi, iar cel stâng are doi.
Potrivit Cancer Research UK, lobectomia este una dintre intervențiile utilizate frecvent pentru cancerul pulmonar descoperit în stadii timpurii. În funcție de situație, chirurgii pot utiliza tehnici minim invazive, cum este chirurgia toracică video-asistată. Aceasta permite îndepărtarea țesutului afectat prin incizii mai mici.
După operație, medicii pot recomanda și alte tratamente:
Chimioterapia folosește medicamente care distrug celulele canceroase sau împiedică multiplicarea lor.
Imunoterapia ajută sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele canceroase.
Terapiile țintite acționează asupra anumitor modificări identificate la nivelul tumorii.
Radioterapia utilizează radiații pentru distrugerea celulelor canceroase și poate fi recomandată în anumite stadii ale bolii.
Nu toți pacienții au nevoie de aceste tratamente. Alegerea depinde de rezultatele analizelor și de recomandările echipei medicale. În cazul Papei Leon al XIV-lea, Vaticanul nu a anunțat deocamdată că suveranul pontif ar urma să înceapă chimioterapie, imunoterapie sau radioterapie.
Cum se recuperează un pacient după îndepărtarea unui lob pulmonar
O persoană poate continua să respire și să desfășoare multe dintre activitățile obișnuite după îndepărtarea unui lob pulmonar. Totuși, recuperarea depinde de starea generală de sănătate și de capacitatea respiratorie rămasă. În primele săptămâni după intervenție pot apărea oboseală, dureri în zona operației și dificultăți de respirație, în special la efort. Recuperarea presupune, de regulă, reluarea treptată a mișcării și efectuarea unor exerciții de respirație recomandate de personalul medical. Acestea ajută pacientul să își recapete mobilitatea și să își îmbunătățească funcția respiratorie.
Unele persoane se recuperează mai repede, în timp ce altele pot avea nevoie de mai mult timp. Există și pacienți care continuă să întâmpine dificultăți respiratorii la efort după intervenție. În cazul Papei Leon, reprezentanții Vaticanului au anunțat că perioada estimată de spitalizare este de aproximativ o săptămână. Audiențele și aparițiile publice au fost anulate până pe 20 octombrie, pentru ca suveranul pontif să aibă timp să se refacă după operație.
Ce urmează pentru Papa Leon și care este riscul ca boala să reapară
Chiar și atunci când tumora a fost îndepărtată complet, pacienții care au avut cancer pulmonar trebuie să continue monitorizarea medicală. Există posibilitatea ca boala să reapară în aceeași regiune sau în alte zone ale organismului. Din acest motiv, medicii recomandă controale periodice și investigații care să urmărească eventualele modificări. În cazul adenocarcinomului pulmonar, rezultatele analizelor efectuate asupra țesuturilor îndepărtate sunt importante pentru stabilirea extinderii bolii și a riscului de recidivă.
Pentru Papa Leon al XIV-lea, următoarea etapă este evaluarea completă a rezultatelor medicale. Acestea vor ajuta specialiștii să stabilească dacă operația este suficientă sau dacă sunt necesare tratamente suplimentare.
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