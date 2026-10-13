Papa Leon al XIV-lea a fost operat. Nodulul pulmonar a fost extirpat cu succes

Vaticanul a venit cu noi informații despre starea de sănătate a Papei Leon al XIV-lea, după intervenția medicală efectuată marți după-amiază. Operația, care a durat aproximativ două ore, s-a încheiat cu succes, potrivit unui anunț oficial transmis de biroul de presă al Sfântului Scaun și citat de agenția ANSA.
Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Universitar Agostino Gemelli din Roma, unitate medicală cunoscută drept „spitalul papilor”. Medicii au îndepărtat un nodul descoperit la unul dintre plămâni, operația fiind realizată de o echipă de chirurgie toracică, coordonată de profesorul Stefano Margaritora.
În timp ce suveranul pontif se afla în sala de operație, la capela Ioan Paul al II-lea din incinta spitalului au fost rostite rugăciunile Rozariului către Fecioara Maria. Vestea intervenției a stârnit îngrijorare inclusiv în rândul conducerii Vaticanului. Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Sfântului Scaun, a dezvăluit că s-a întâlnit cu Papa Leon marți seara și a vorbit cu acesta despre situație. „Sunt îngrijorat? Da, fiindcă, cu siguranță, nu mă așteptam la așa ceva”, a mărturisit cardinalul.
Papa vorbise public despre problema sa de sănătate cu doar câteva zile înainte, în timpul rugăciunii Angelus de duminică. Atunci, acesta a explicat că nodulul pulmonar fusese identificat la un control medical recent și că era mic și „bine localizat”.
Primele informații privind recuperarea sunt încurajatoare: potrivit unor surse medicale citate de ANSA, suveranul pontif s-ar putea ridica din pat chiar miercuri. Cu toate acestea, perioada de refacere postoperatorie ar putea dura aproximativ o săptămână, conform estimărilor biroului de presă al Vaticanului.
Până la 20 octombrie, toate audiențele papale au fost anulate, pentru a-i permite lui Leon al XIV-lea să se concentreze asupra recuperării după intervenția chirurgicală.