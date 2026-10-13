Papa Leon al XIV-lea a fost operat. Nodulul pulmonar a fost extirpat cu succes

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 oct. 2026, 22:35

Vaticanul a venit cu noi informații despre starea de sănătate a Papei Leon al XIV-lea, după intervenția medicală efectuată marți după-amiază. Operația, care a durat aproximativ două ore, s-a încheiat cu succes, potrivit unui anunț oficial transmis de biroul de presă al Sfântului Scaun și citat de agenția ANSA.

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