Tragedie la o grădină zoologică. Un tânăr a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru

Publicat 12 oct. 2026, 23:43 Actualizat 12 oct. 2026, 23:44

Un incident dramatic s-a petrecut la Yorkshire Wildlife Park, un parc zoologic din apropiere de Doncaster, Marea Britanie, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce a pătruns în țarcul unui tigru. Animalul l-a atacat, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai reușit să îl salveze. Conducerea parcului a anunțat că tigrul implicat în tragedie, numit Altai, nu va fi eutanasiat.

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