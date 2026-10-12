Tragedie la o grădină zoologică. Un tânăr a murit după ce a intrat în țarcul unui tigru

Un incident dramatic s-a petrecut la Yorkshire Wildlife Park, un parc zoologic din apropiere de Doncaster, Marea Britanie, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce a pătruns în țarcul unui tigru. Animalul l-a atacat, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai reușit să îl salveze. Conducerea parcului a anunțat că tigrul implicat în tragedie, numit Altai, nu va fi eutanasiat.
Potrivit informațiilor furnizate de poliția din South Yorkshire, incidentul a avut loc sâmbătă, iar autoritățile au fost alertate în jurul orei 13:35. Identitatea victimei nu fusese făcută publică la momentul relatării.
Bărbatul a intrat în țarcul tigrilor. Ce au transmis autoritățile
Conform primelor informații, bărbatul a fost observat în timp ce intra în spațiul destinat tigrilor. La scurt timp, animalul l-a atacat, provocându-i răni grave.
Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului și au încercat să îi acorde ajutor, însă victima a fost declarată decedată în incinta parcului zoologic, arată The Guardian.
Poliția a anunțat că familia bărbatului a fost informată despre cele întâmplate și că beneficiază de sprijinul unor ofițeri specializați. De asemenea, autoritățile au făcut apel la public să nu distribuie imaginile video cu momentul tragediei, care au început să circule pe internet.
Reacția conducerii parcului zoologic: tigrul Altai nu va fi eutanasiat
Reprezentanții Yorkshire Wildlife Park au transmis un mesaj după incident, în care și-au exprimat regretul pentru pierderea de vieți omenești și au adresat condoleanțe familiei îndoliate.
Conducerea a anunțat că parcul va rămâne închis în ziua de duminică, iar angajații afectați de eveniment vor primi sprijin specializat pentru a putea gestiona impactul emoțional al tragediei.
Totodată, oficialii au confirmat că tigrul Altai este în siguranță și că starea sa este bună. Animalul nu va fi eutanasiat în urma atacului.
Decizia a fost comunicată public după ce incidentul a stârnit numeroase reacții și îngrijorări în rândul vizitatorilor și al celor care urmăresc activitatea parcului.
Ce au povestit martorii care se aflau în parc
Mai mulți vizitatori au relatat experiența trăită în momentul în care autoritățile au intervenit. O femeie, identificată drept Marie Miller, a povestit pe rețelele sociale că îl văzuse pe bărbat înainte de incident.
Potrivit acesteia, bărbatul părea să se bucure de vizită și ar fi rugat o altă persoană să îi facă o fotografie, având tigrul în fundal. Martora a descris momentul în care l-a observat pe pod, cu căștile în urechi și dansând, fără să știe ce urma să se întâmple.
O altă vizitatoare, care a ales să nu își dezvăluie identitatea, a declarat pentru South West News Service că evacuarea parcului a fost însoțită de teamă și confuzie.
Femeia a explicat că mai multe trasee au fost închise, iar angajații au fost amplasați în diferite zone pentru a-i îndruma pe vizitatori spre ieșire. Inițial, oamenii nu știau ce se petrecuse și nici motivul pentru care accesul în anumite spații fusese restricționat.
Aceasta a relatat că a văzut mai mulți polițiști în apropierea țarcului și un tânăr aflat în interiorul acestuia, înconjurat de agenți. Martora a mai observat un elicopter medical în afara parcului, însă nu a putut confirma dacă acesta a transportat vreo persoană.
În rândul vizitatorilor au circulat informații potrivit cărora victima ar fi avut 22 de ani, însă această vârstă nu a fost confirmată oficial.
Yorkshire Wildlife Park, un parc cunoscut pentru tigrii de Amur
Yorkshire Wildlife Park a fost inaugurat în 2009, iar zona tematică „Land of the Tigers” a fost deschisă în 2011. Aceasta găzduiește o zonă special amenajată pentru tigrii de Amur, o subspecie aflată în pericol de dispariție.
Rezervația se întinde pe aproximativ două acri și a fost concepută pentru a oferi animalelor un spațiu adaptat nevoilor lor. Tigrii de Amur sunt printre cele mai rare feline mari din lume, iar populația lor din sălbăticie este estimată la aproximativ 500 de exemplare, potrivit informațiilor prezentate în materialul-sursă.
Ancheta autorităților urmează să clarifice circumstanțele în care bărbatul a ajuns în țarcul tigrului.