Vulpile au ajuns să terorizeze un sat din România. Intră în gospodării și se apropie de școală, iar oamenii nu mai știu ce să facă

După urși și lupi, localnicii din Mărășești, sat aparținător orașului Baia de Aramă din Mehedinți, se confruntă cu o altă problemă. Vulpile au ajuns în gospodării, atacă păsările și circulă nestingherite pe străzi, inclusiv în apropierea școlii.
Vulpile au ajuns în gospodăriile oamenilor
Problemele provocate de animalele sălbatice în localitățile din România nu se mai limitează la urși și lupi. În satul Mărășești, care aparține de orașul Baia de Aramă, județul Mehedinți, localnicii spun că au ajuns să fie terorizați de vulpi.
Animalele pătrund în gospodării și le atacă păsările, iar oamenii susțin că situația durează de luni întregi. Prezența lor nu se limitează la timpul nopții, deoarece vulpile sunt observate și în timpul zilei pe drumurile din localitate.
Localnicii se tem în special de posibilitatea ca animalele să devină agresive față de oameni. Situația este considerată cu atât mai îngrijorătoare cu cât vulpile ajung inclusiv în apropierea școlii și a altor zone frecventate de oameni.
Localnicii spun că vulpile nu se mai tem de oameni
Oamenii din Mărășești afirmă că animalele au devenit foarte îndrăznețe și circulă fără să evite prezența oamenilor. Unele vulpi au fost văzute pe stradă, prin gospodării și chiar în centrul satului.
O consilieră locală din Baia de Aramă atrage atenția asupra riscului pentru copii, în condițiile în care începe școala și animalele au fost observate în imediata apropiere a unității de învățământ.
Teama a ajuns să îi facă pe oameni să evite deplasările pe stradă. O altă persoană spune că vulpile trec atât de aproape de oameni încât există senzația că pot ajunge să îi atace direct.
Păsările sunt principalele victime
Gospodăriile localnicilor au fost afectate în mod repetat de prezența vulpilor. Oamenii spun că nu mai știu unde să își țină păsările pentru a le feri de animale.
O femeie din localitate povestește că vulpile i-au distrus grădina și au ajuns să intre peste ea în timp ce se afla acolo. Potrivit relatării sale, a fost nevoită să se confrunte direct cu unul dintre animale pentru a-l îndepărta.
Un alt localnic susține că vulpile nu mai fug atunci când întâlnesc oameni. Potrivit acestuia, una dintre animale a ieșit pe drum și a trecut printre picioarele unei persoane, fără să se retragă speriată.
Pagubele nu se rezumă însă la păsări. Potrivit consilierei locale Liliana Buncianu, gospodăriile au fost afectate într-o asemenea măsură încât găinile au ajuns să fie ținute la vecini sau au fost pierdute, iar în cazul propriei gospodării au fost distruși inclusiv pomi fructiferi.
Oamenii spun că au cerut ajutorul autorităților
Localnicii susțin că au încercat să găsească o soluție pentru îndepărtarea vulpilor, însă până acum nu au identificat o modalitate legală prin care problema să fie rezolvată.
Potrivit unei femei din sat, oamenii au apelat inclusiv la persoane care dețin arme de vânătoare, cerându-le să intervină împotriva animalelor. Acestea ar fi refuzat, explicând că nu au dreptul să le împuște.
Problema este cu atât mai dificilă pentru gospodari cu cât atacurile au produs pierderi importante, iar oamenii sunt nevoiți să își protejeze singuri animalele și păsările.
Medicii veterinari avertizează asupra riscului de rabie
Prezența vulpilor în apropierea locuințelor și a oamenilor este privită cu îngrijorare și din perspectiva riscului sanitar. Vulpile pot fi purtătoare ale virusului rabic, iar o eventuală mușcătură necesită intervenție medicală rapidă.
Medicii recomandă persoanelor mușcate de o vulpe să se prezinte cât mai repede la un dispensar pentru vaccinare. Potrivit avertismentului său, eficiența tratamentului poate fi afectată dacă se depășește un interval de 48 de ore.