Cutremure devastatoare în Venezuela: bilanțul a ajuns la 5.208 morți și peste 16.700 de răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 09:15

Cele două cutremure puternice produse pe 24 iunie în Venezuela au provocat moartea a 5.208 persoane, potrivit celui mai recent bilanț provizoriu anunțat de președintele Parlamentului, Jorge Rodriguez. Numărul victimelor a crescut cu aproape 100 în ultimele 24 de ore, la mai bine de trei săptămâni de la producerea seismelor.

Distribuie articolul