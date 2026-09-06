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Extern· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru: SUA ar putea bombarda din nou Iranul. Locul în care iranienii ar fi ascuns uraniul îmbogățit
Publicat6 sept. 2026, 11:14
SursăRealitatea PLUS
Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea ataca din nou un obiectiv strategic din Iran! Este vorba despre un sit fortificat aflat în apropiere de Natanz, care ar putea fi destinat depozitării uraniului îmbogățit.
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