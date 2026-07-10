Kremlinul lasă ușa deschisă diplomației, dar amenință cu extinderea războiului și vrea o zonă tampon mai mare în Ucraina

Publicat 10 iul. 2026, 15:34 Actualizat 10 iul. 2026, 15:36 Sursă Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin a rămas deschis ideii de a atinge obiectivele Rusiei prin mijloace diplomatice, dar a subliniat că Moscova își va crea o zonă tampon mai extinsă în Ucraina, ca răspuns la acțiunile de escaladare ale Kievului, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

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