Kremlinul lasă ușa deschisă diplomației, dar amenință cu extinderea războiului și vrea o zonă tampon mai mare în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a rămas deschis ideii de a atinge obiectivele Rusiei prin mijloace diplomatice, dar a subliniat că Moscova își va crea o zonă tampon mai extinsă în Ucraina, ca răspuns la acțiunile de escaladare ale Kievului, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.
Peskov a făcut acest comentariu într-o conferință de presă, răspunzând la o întrebare referitoare la un articol publicat cu o zi în urmă de Reuters, în care trei surse apropiate Kremlinului au declarat agenției britanice de presă că recentele atacuri cu drone ale Ucrainei asupra mai multor rafinării de petrol și porturi rusești au făcut să întărească hotărârea lui Putin de a continua să lupte, cel puțin pentru moment.
Rusia consideră că Kievul nu ar avea nicio intenție să poarte discuții în acest moment, drept urmare Moscova își va continua campania militară în Ucraina, a afirmat Peskov.
Kremlinul a acuzat vineri Ucraina de escaladarea a ceea ce a numit acțiuni 'teroriste' împotriva centralei nucleare Zaporojie, controlată de Rusia, lucru pe care l-a considerat extrem de periculos.
În acest sens, Peskov a acuzat Ucraina că a lansat atacuri împotriva infrastructurii civile și împotriva infrastructurii direct legate de această centrală atomo-electrică.
De fapt, ambele părți se acuză reciproc de punerea în pericol a siguranței centralei prin acțiuni militare.
În același timp, Kremlinul a declarat vineri că Rusia se află în contact cu Turcia în legătură cu soarta sistemelor de rachete rusești S-400 aflate în posesia Ankarei, după ce o publicație a dezvăluit că Turcia ar fi pe punctul de a transfera rachetele de apărare antiaeriană rusești către o țară din Golf, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, potrivit Reuters. Dar revânzarea acestui sistem necesită aprobarea Moscovei, notează AFP.
Publicația turcă Hurriyet a relatat în cursul dimineții că Turcia și-ar putea anunța vineri intenția de a revinde sistemele S-400 uneia dintre țările din Golf, pentru a convinge SUA să ridice sancțiunile impuse Ankarei.
În 2020, SUA au impus sancțiuni Turciei, țară membră a NATO, din cauza achiziționării sistemelor S-400 și au exclus-o dintr-un program de achiziții și producție a avioanelor de vânătoare F-35, la care Ankara dorea să participe.
Întrebat vineri despre articolul apărut în presă și dacă Turcia a solicitat permisiunea Rusiei pentru a merge mai departe cu presupusa tranzacție, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: 'Pot spune un lucru aici: este o problemă extrem de sensibilă. Am fost în contact cu partea turcă în această problemă și vom continua să păstrăm legătura cu ei în această chestiune'.