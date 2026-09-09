Venus în Scorpion schimbă regulile în iubire și bani. Ce aduce tranzitul pentru fiecare zodie până pe 25 octombrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 23:52

Venus intră în Scorpion pe 10 septembrie 2026 și aduce o perioadă intensă pentru relații, bani și valori personale. Până pe 25 octombrie, unele zodii își regăsesc pasiunea, în timp ce altele sunt puse în fața unor adevăruri pe care le-au evitat.

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