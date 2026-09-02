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Educatie· 1 min citire
Profesorii încă așteaptă banii pentru examenele naționale. Plata întârzie de două luni
Profesori
Publicat2 sept. 2026, 08:56
SursăRealitatea PLUS
Banii destinați profesorilor care au fost lucrat ca supraveghetori sau evaluatori pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională nu sunt nici astăzi virați în conturi. De mai bine de două luni, cadrele didactice așteaptă ca statul să onoreze plățile.
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