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Alertă pe plaja Neversea din Constanța. O aripă de dronă a fost adusă de valuri la mal
O aripă de dronă a fost adusă de valuri la mal. Foto: Ziua de Constanța
Publicat4 sept. 2026, 13:53
Actualizat4 sept. 2026, 13:54
Un fragment despre care există suspiciunea că provine de la o dronă a fost descoperit vineri, 4 septembrie 2026, pe plaja Neversea din Constanța. Autoritățile au verificat obiectul, iar primele informații indică faptul că acesta nu avea încărcătură explozibilă.
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