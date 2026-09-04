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Alertă pe plaja Neversea din Constanța. O aripă de dronă a fost adusă de valuri la mal

O aripă de dronă a fost adusă de valuri la mal. Foto: Ziua de Constanța

O aripă de dronă a fost adusă de valuri la mal. Foto: Ziua de Constanța

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Scris deRealitatea.NET
Publicat4 sept. 2026, 13:53
Actualizat4 sept. 2026, 13:54

Un fragment despre care există suspiciunea că provine de la o dronă a fost descoperit vineri, 4 septembrie 2026, pe plaja Neversea din Constanța. Autoritățile au verificat obiectul, iar primele informații indică faptul că acesta nu avea încărcătură explozibilă.

Fragment suspect descoperit pe plaja Neversea

Un obiect despre care există suspiciunea că ar face parte dintr-o dronă a fost găsit în cursul zilei de vineri, 4 septembrie 2026, pe plaja Neversea din Constanța.

Autoritățile au intervenit pentru a stabili dacă fragmentul provine într-adevăr de la un aparat de zbor fără pilot și, în cazul în care această ipoteză se confirmă, care este originea acestuia.

Verificările au fost începute imediat după descoperirea obiectului, echipele deplasându-se în zona respectivă pentru a analiza fragmentul și a determina natura acestuia.

Obiectul ar fi fost adus de valuri

Potrivit primelor informații de la fața locului, fragmentul ar fi o aripă de dronă care a fost adusă la mal de valuri.

Un element important rezultat în urma verificărilor preliminare este că bucata respectivă nu ar avea încărcătură explozibilă. Informația urmează să fie avută în vedere în cadrul verificărilor privind proveniența obiectului.

Fragmentul urmează să fie ridicat de reprezentanții Gărzii de Coastă, care vor continua verificările pentru stabilirea originii și a circumstanțelor în care acesta a ajuns pe plaja din Constanța.

Un nou fragment de dronă găsit pe litoral

Descoperirea de pe plaja Neversea are loc la doar câteva zile după ce o altă bucată despre care s-a stabilit că ar proveni de la o dronă a fost găsită pe litoralul românesc.

Autoritățile continuă verificările pentru a determina dacă obiectul descoperit vineri la Constanța provine de la o dronă și, în acest caz, de unde ar proveni aparatul.

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