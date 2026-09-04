Alertă pe plaja Neversea din Constanța. O aripă de dronă a fost adusă de valuri la mal

Publicat 4 sept. 2026, 13:53 Actualizat 4 sept. 2026, 13:54

Un fragment despre care există suspiciunea că provine de la o dronă a fost descoperit vineri, 4 septembrie 2026, pe plaja Neversea din Constanța. Autoritățile au verificat obiectul, iar primele informații indică faptul că acesta nu avea încărcătură explozibilă.

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