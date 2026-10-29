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Politica· 2 min citire

Sondaj CURS: Reducerea costului vieții și creșterea veniturilor, principalele priorități ale românilor pentru Guvernul Luca Niculescu

Români, pe stradă/ Colaj foto AI

Români, pe stradă/ Colaj foto AI

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 oct. 2026, 18:04
SursăRealitatea PLUS

Sondaj cu date îngrijorătoare pentru situația României. Conform ultimului sondaj CURS, doar 18% dintre români cred că țara noastră se îndreaptă într-o direcție bună, iar cei mai multi - 41% - cred că prioritatea guvernului Niculescu ar trebui să fie reducerea prețurilor și a costului vieții.

Reducerea prețurilor și a costului vieții reprezintă principala prioritate a românilor pentru Guvernul Luca Niculescu, fiind indicată de 41% dintre respondenți, potrivit unui sondaj realizat de CURS în octombrie 2026. Pe următoarele locuri se află creșterea salariilor și a pensiilor, precum și reducerea taxelor și impozitelor.

Sondaj CURS

Reducerea prețurilor și creșterea veniturilor, principalele așteptări

Potrivit sondajului CURS, 41% dintre respondenți consideră că reducerea prețurilor și a costului vieții ar trebui să fie principala prioritate a Guvernului.

Creșterea salariilor și a pensiilor ocupă locul al doilea, cu 39%, în timp ce reducerea taxelor și impozitelor este menționată de 27% dintre participanții la sondaj.

Alte priorități indicate de respondenți sunt reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului, menționată de 23%, și reforma administrației publice, cu 22%.

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație este considerată o prioritate de 21% dintre respondenți, în timp ce creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei sunt menționate de 13%.

Sondaj CURS

AUR conduce în intențiile de vot, urmat de PSD și PNL

În ceea ce privește intențiile de vot, AUR se situează pe primul loc, cu 34%, potrivit aceluiași sondaj. PSD ocupă poziția a doua, cu 26%, urmat de PNL, creditat cu 16% din intențiile de vot.

USR este cotat la 8%, în timp ce celelalte formațiuni politice înregistrează scoruri de cel mult 5%, conform datelor prezentate de CURS.

Sondaj CURS

Cum este evaluată participarea PSD la guvernare

Sondajul CURS a analizat și percepția respondenților asupra deciziei PSD de a participa la guvernare.

Potrivit rezultatelor, 38% dintre respondenți consideră această decizie corectă în mare sau foarte mare măsură. În schimb, 57% apreciază că decizia este corectă în mică sau foarte mică măsură.

Sondajul autofinanțat a fost realizat de CURS în perioada 22-27 octombrie, pe un eșantion de 1068 de respondenți, prin metoda de culegere a datelor CATI( computer-assisted telephone interviewing) și are o marjă de eroare de +/-3%, la un nivel de încredere de 95%

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