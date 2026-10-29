Sondaj CURS: Reducerea costului vieții și creșterea veniturilor, principalele priorități ale românilor pentru Guvernul Luca Niculescu

Publicat 29 oct. 2026, 18:04 Sursă Realitatea PLUS

Sondaj cu date îngrijorătoare pentru situația României. Conform ultimului sondaj CURS, doar 18% dintre români cred că țara noastră se îndreaptă într-o direcție bună, iar cei mai multi - 41% - cred că prioritatea guvernului Niculescu ar trebui să fie reducerea prețurilor și a costului vieții.

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