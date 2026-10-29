Sondaj CURS: Reducerea costului vieții și creșterea veniturilor, principalele priorități ale românilor pentru Guvernul Luca Niculescu

Sondaj cu date îngrijorătoare pentru situația României. Conform ultimului sondaj CURS, doar 18% dintre români cred că țara noastră se îndreaptă într-o direcție bună, iar cei mai multi - 41% - cred că prioritatea guvernului Niculescu ar trebui să fie reducerea prețurilor și a costului vieții.
Reducerea prețurilor și a costului vieții reprezintă principala prioritate a românilor pentru Guvernul Luca Niculescu, fiind indicată de 41% dintre respondenți, potrivit unui sondaj realizat de CURS în octombrie 2026. Pe următoarele locuri se află creșterea salariilor și a pensiilor, precum și reducerea taxelor și impozitelor.
Reducerea prețurilor și creșterea veniturilor, principalele așteptări
Potrivit sondajului CURS, 41% dintre respondenți consideră că reducerea prețurilor și a costului vieții ar trebui să fie principala prioritate a Guvernului.
Creșterea salariilor și a pensiilor ocupă locul al doilea, cu 39%, în timp ce reducerea taxelor și impozitelor este menționată de 27% dintre participanții la sondaj.
Alte priorități indicate de respondenți sunt reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului, menționată de 23%, și reforma administrației publice, cu 22%.
Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație este considerată o prioritate de 21% dintre respondenți, în timp ce creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei sunt menționate de 13%.
AUR conduce în intențiile de vot, urmat de PSD și PNL
În ceea ce privește intențiile de vot, AUR se situează pe primul loc, cu 34%, potrivit aceluiași sondaj. PSD ocupă poziția a doua, cu 26%, urmat de PNL, creditat cu 16% din intențiile de vot.
USR este cotat la 8%, în timp ce celelalte formațiuni politice înregistrează scoruri de cel mult 5%, conform datelor prezentate de CURS.
Cum este evaluată participarea PSD la guvernare
Sondajul CURS a analizat și percepția respondenților asupra deciziei PSD de a participa la guvernare.
Potrivit rezultatelor, 38% dintre respondenți consideră această decizie corectă în mare sau foarte mare măsură. În schimb, 57% apreciază că decizia este corectă în mică sau foarte mică măsură.
Sondajul autofinanțat a fost realizat de CURS în perioada 22-27 octombrie, pe un eșantion de 1068 de respondenți, prin metoda de culegere a datelor CATI( computer-assisted telephone interviewing) și are o marjă de eroare de +/-3%, la un nivel de încredere de 95%