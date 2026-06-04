Percheziții de amploare în șase județe și București. Rețea suspectată că vindea mașini de lux furate din Uniunea Europeană, destructurată de DIICOT și Poliție

Sursă: Realitatea.net

Polițiștii și procurorii DIICOT au descins joi dimineață în mai multe locații din țară, într-o amplă operațiune care vizează o grupare de criminalitate organizată suspectată că introducea în România autoturisme de lux furate din state membre ale Uniunii Europene și le comercializa folosind documente falsificate.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliției Române, oamenii legii au pus în executare 30 de mandate de percheziție domiciliară în județele Prahova, Ialomița, Argeș, Teleorman, Bistrița-Năsăud și în municipiul București.

Ancheta este coordonată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Ploiești, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova.

Grupare activă timp de doi ani

Conform datelor strânse în cadrul investigației, în perioada 2024 – iunie 2026, în județul Prahova ar fi funcționat o rețea infracțională specializată în valorificarea unor autoturisme de lux provenite din furturi comise în diferite state ale Uniunii Europene sau din contracte de leasing.

Anchetatorii susțin că membrii grupării modificau elementele de identificare ale vehiculelor și le atribuiau datele unor autoturisme similare, cu proveniență legală. Ulterior, mașinile erau introduse în circuitul comercial și vândute pe piața din România.

Cum funcționa mecanismul de fraudă

Potrivit procurorilor, suspecții foloseau documente de proveniență falsificate, realizate pe baza unor formulare originale provenite din Spania și Austria. Datele de identificare erau modificate astfel încât vehiculele să pară perfect legale.

Autoturismele vizate ar fi fost obținute prin diverse metode, inclusiv furt prin tehnici electronice, duplicarea cheilor, atacuri de tip „relay attack” sau prin înșelăciune. După aducerea acestora în România ori în state vecine, seria de șasiu și alte elemente de identificare erau schimbate pentru a corespunde unor vehicule identice ca marcă, culoare și an de fabricație.

Practic, anchetatorii vorbesc despre crearea unor adevărate „clone” auto, dificil de identificat fără verificări aprofundate.

Mașinile erau înmatriculate și vândute cumpărătorilor de bună-credință

După modificarea datelor de identificare, autoturismele erau prezentate la diferite reprezentanțe ale Registrului Auto Român pentru obținerea documentelor necesare înmatriculării.

Odată înregistrate oficial, mașinile erau promovate spre vânzare, în special pe platforme online și rețele sociale. Potrivit anchetatorilor, majoritatea cumpărătorilor nu aveau cunoștință despre proveniența ilegală a vehiculelor.

Încasările erau realizate atât în numerar, cât și prin transferuri bancare, iar profiturile erau împărțite între membrii grupării. Pentru a ascunde traseul banilor, suspecții ar fi utilizat frecvent rude, apropiați sau alte persoane interpuse.

Prejudiciu de peste 800.000 de euro

Investigațiile efectuate până în prezent indică faptul că, doar în intervalul 2024-2025, gruparea ar fi provocat un prejudiciu estimat la peste 800.000 de euro.

Persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiești, iar procurorii analizează întreaga activitate a rețelei pentru stabilirea tuturor faptelor și a prejudiciului total.

Operațiunea beneficiază de sprijinul specialiștilor criminaliști, al luptătorilor pentru acțiuni speciale și al efectivelor de poliție și jandarmerie din mai multe județe ale țării.