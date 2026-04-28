Pierderi de mii de lei la fondurile de pensii private. Românii rămân fără bani din cauza crizei politice

Sursă: Realitatea.net

Criza politică ia bani de la români! Potrivit datelor, s-au înregistrat scăderi masive la fondurile de pensii private după ce bursa a deschis de mai multe ori pe roșu. Experții spun că în unele cazuri au fost pierderi de aproape 2.000 de lei în cazul românilor care contribuie de la înființarea pilonului 2.

Cu cât a scăzut pilonul II din cauza crizei politice?

Analiștii financiari au analizat toate cifrele după ce în primele zile ale acestei crize politice a apărut o cădere a bursei.

Indicele a fost pe roșu și, automat, au fost afectate acele companii listate la bursă, companii care au în administrare și fondurile de pensii private.

Advertising

Advertising

Spre exemplu, conform economiștilor, în cazul unei persoane care contribuie la pilonul II de pensii private de la înființarea lui și a acumulat în fond de aproximativ 1.500 de unități, a pierdut, până acum, în ultimele luni, de când avem instabilitate, aproximativ 2.000 de lei, mai exact 1.950 de lei.

Pe de altă parte, analiștii anunță că nu ar trebui să ne îngrijorăm pentru că cei care vor ieși la pensie mult mai târziu nu vor avea de pierdut și, foarte important - în sistemul de pensii private, în momentul în care oamenii își vor retrage economiile, vor avea anumite restricții pentru că pot retrage doar o parte din suma strânsă și restul banilor vin eșalonat.