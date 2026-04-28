Cele mai puternice economii ale Europei în 2026. Unde se află România în clasament

Sursă: Visual Capitalist

Economia Europei este estimată să ajungă la 32,3 trilioane de dolari în 2026, potrivit celor mai recente proiecții privind PIB-ul nominal. Deși valoarea totală este uriașă, o mare parte din această producție economică rămâne concentrată în doar câteva state, în special în vestul continentului.

Conform datelor Fondului Monetar Internațional (FMI), în raportul World Economic Outlook, actualizat din aprilie 2026, Germania continuă să fie cea mai mare economie europeană, urmată de Regatul Unit și Franța. Împreună, aceste trei țări generează peste 13 trilioane de dolari, confirmând faptul că centrul economic al Europei rămâne puternic ancorat în vest, conform datelor compilate de Visual Capitalist .

Pe primele poziții se mai află Italia, Rusia și Spania, cele șase mari economii ale continentului depășind împreună pragul de 20 de trilioane de dolari.

Germania rămâne liderul incontestabil al Europei

Advertising

Advertising

Potrivit estimărilor pentru 2026, Germania conduce clasamentul cu un PIB nominal de 5.453 miliarde de dolari. Regatul Unit ocupă locul al doilea, cu 4.265 miliarde de dolari, iar Franța completează podiumul cu 3.596 miliarde.

Italia se situează pe locul al patrulea, cu 2.738 miliarde de dolari, foarte aproape de Rusia, care este estimată la 2.656 miliarde. Spania se află pe poziția a șasea, cu 2.091 miliarde de dolari.

Vestul Europei continuă să domine

Franța, Germania și Regatul Unit și-au consolidat statutul economic de-a lungul deceniilor prin dezvoltarea timpurie a industriei și prin extinderea unor sectoare cheie precum infrastructura, serviciile financiare și exporturile.

Influența acestui model economic s-a extins și în statele din Benelux. Belgia, Luxemburg și Țările de Jos au împreună un PIB care depășește 2,2 trilioane de dolari, ceea ce confirmă concentrarea puterii economice în partea de vest a continentului.

Țările de Jos se află pe locul al șaptelea în clasament, cu 1.450 miliarde de dolari, fiind urmate de Elveția, cu 1.147 miliarde, și Polonia, cu 1.134 miliarde.

Energia ține în top economiile din est și nord

În cazul Rusiei, unul dintre principalii piloni ai economiei rămâne sectorul energetic. Exporturile de petrol și gaze naturale reprezintă mai mult de jumătate din exporturile totale ale țării, ceea ce explică menținerea sa între cele mai mari economii ale Europei.

Un rol similar îl are și Norvegia, care, deși are o populație de aproximativ 5 milioane de locuitori, este estimată la un PIB de 599 de miliarde de dolari, susținut în mare parte de rezervele sale importante de petrol și gaze.

România urcă în clasamentul economic european

România este prezentă în topul marilor economii europene și ocupă locul 16, cu un PIB nominal estimat la 481 de miliarde de dolari în 2026. Această poziționare plasează România peste mai multe state europene

Sudul Europei accelerează ritmul de creștere

Deși nord-vestul continentului continuă să domine ca volum total, ritmul de creștere începe să se mute către sudul Europei.

Spania, cu 2.091 miliarde de dolari, și Portugalia, estimată la 381 de miliarde, sunt printre economiile care avansează mai rapid decât marile puteri vestice.

Pentru 2026, aceste state sunt prognozate să înregistreze creșteri de aproximativ 2%, un ritm semnificativ mai mare decât cel anticipat pentru Franța și Germania.

Această evoluție este susținută de revenirea puternică a turismului după pandemie, de investițiile publice și de eforturile de creștere a independenței energetice.

Polonia și România, tot mai vizibile în estul Europei

În Europa Centrală și de Est, Polonia și România se detașează ca economii regionale importante.

Polonia ocupă locul 9, cu 1.134 miliarde de dolari, în timp ce România se află pe locul 16, cu 481 de miliarde. Împreună, cele două state confirmă schimbarea de echilibru economic în regiune și creșterea influenței estului european în economia continentală.

Tabloul pentru 2026 arată o Europă în care vestul rămâne dominant, dar în care statele din sud și est capătă un rol din ce în ce mai important în dinamica economică a continentului.