Pensiile din luna mai ajung mai târziu. Milioane de seniori primesc banii cu întârziere

Luna mai vine cu întârzieri pentru o parte importantă dintre pensionarii din România, în special pentru cei care își primesc banii în numerar, prin Poșta Română.

Din cauza zilelor libere de 1 Mai, distribuirea pensiilor nu va începe, ca de obicei, în prima zi a lunii, ceea ce înseamnă că milioane de seniori vor încasa sumele mai târziu decât se așteptau.

Pentru mulți dintre cei care trăiesc de la o lună la alta, această decalare poate crea dificultăți serioase. Există însă și o veste bună: odată cu pensiile din luna mai ar urma să fie virate și ajutoarele promise persoanelor cu venituri sub 3.000 de lei.

Peste 2,3 milioane de pensionari primesc banii prin poștă

Advertising

Advertising

Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, mai mult de 2,3 milioane de pensionari își încasează pensia prin Poșta Română.

Numărul celor care primesc banii în numerar este aproximativ egal cu cel al seniorilor care optează pentru viramentul pe card, alegerea modalității de plată fiind făcută individual.

În mod normal, distribuirea pensiilor începe chiar din prima zi a lunii. De această dată însă, calendarul este modificat de zilele libere legale.

Când ajung pensiile în luna mai

În 2026, ziua de 1 mai cade într-o zi de vineri și este, în mod tradițional, zi liberă legală cu ocazia Zilei Muncii.

Din acest motiv, angajații Poștei Române vor începe distribuirea pensiilor abia din data de 4 mai, luni.

Astfel, pensionarii care primesc banii cash vor avea de așteptat câteva zile în plus până la încasarea sumelor.

Pentru cei care primesc pensia pe card bancar, calendarul rămâne neschimbat. Viramentele sunt programate pentru data de 12 mai, iar persoanele care urmează să primească prima pensie o vor încasa în intervalul 12–13 mai.

Ajutorul promis pentru pensiile mici

Pe lângă plata pensiilor, în luna mai ar urma să fie acordate și ajutoarele anunțate pentru seniorii cu venituri reduse.

Fostul ministru al Muncii a transmis, înainte de încheierea mandatului său prin demisie, că pensionarii cu venituri mici ar urma să primească un sprijin financiar care poate ajunge până la 1.000 de lei.

Acest ajutor ar urma să fie acordat de două ori pe an, iar peste 2,8 milioane de seniori ar putea beneficia de el.

Petre Florin Manole a transmis atunci că seniorii ar putea primi bani astfel:

600 de lei pentru cine are între 2.001 și 3.000 de lei pensia, un milion de pensionari;

800 de lei dacă ai între 1.501 și 2.000 de lei, 620.000 de persoane;

1.000 de lei pentru cine are sub 1.500 de lei, 1,24 de milioane de români.

Prima tranșă trebuia să ajungă înainte de Paște

Potrivit planului anunțat inițial, ajutorul pentru pensionari urma să fie plătit în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie.

Prima tranșă trebuia să fie virată înainte de Paște, însă plata nu s-a putut face la timp după ce AUR a contestat decizia.

În aceste condiții, sumele restante ar urma să ajungă la beneficiari odată cu pensiile din luna mai.

„Pensionarii cu pensii mici au simţit mai mult decât oricine impactul creşterii TVA şi inflaţia de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie şi decembrie", a scris fostul ministrul al Muncii, pe pagina sa de Facebook.