Țara unde trăiești regește cu bani puțini: bere la 1 euro, mâncare la 3 euro și o capitală comparată cu Dubaiul

Sursă: Express

O destinație care atrage tot mai mulți turiști prin prețurile sale surprinzător de mici a ajuns virală pe rețelele sociale, după ce un expert în călătorii a dezvăluit cât de puțin costă o vacanță acolo.

De la cazare accesibilă și preparate locale ieftine, până la transport convenabil și orașe spectaculoase, Uzbekistanul este prezentat drept una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru cei care vor să călătorească fără să cheltuie sume mari.

Lourens, cunoscut pe Instagram sub numele @l.ourens, a povestit experiența sa într-o postare care a strâns rapid peste 70.000 de aprecieri. Potrivit acestuia, țara din Asia Centrală oferă tarife care par greu de crezut pentru mulți turiști europeni: o bere la terasă costă aproximativ 1 euro, iar o masă completă poate ajunge la doar 3 euro de persoană.

Capitala comparată cu un „mini Dubai”

În descrierea sa, influencerul de travel a explicat că Uzbekistanul l-a impresionat nu doar prin costurile reduse, ci și prin contrastul dintre modern și istoric.

„Am fost în cea mai ieftină țară din lume, unde poți bea o bere la o terasă pentru aproximativ 1 euro și poți sta într-un apartament local pentru aproximativ 15 euro pe noapte. Capitala sa este ca un mini Dubai, cu turnuri moderne de sticlă și un metrou impecabil. Totuși, acest oraș are și clădiri antice cu multă cultură și o bucătărie locală bogată”, a transmis expertul în călătorii, potrivit express.

Tașkent, capitala Uzbekistanului, este astfel descrisă ca un oraș modern, cu clădiri impunătoare și infrastructură bine pusă la punct, dar care păstrează în același timp o puternică amprentă culturală și istorică.

Mâncare ieftină și transport accesibil

Lourens a oferit și exemple concrete privind costurile de zi cu zi, insistând asupra prețurilor extrem de mici pentru turiști.

„De exemplu, am fost la acest restaurant și am comandat un fel de mâncare local pentru aproximativ 3 euro de persoană”, a spus Lourens.

Pe lângă mesele accesibile, acesta a subliniat și costurile reduse pentru deplasările între marile orașe, inclusiv trenurile de mare viteză.

„Este capitala care pare un mini Dubai, dar dacă iei trenul ajungi într-un loc ca Samarkand, unde am văzut una dintre cele mai frumoase clădiri de pe vechiul Drum al Mătăsii”, a mai spus el.

Potrivit relatării sale, o călătorie cu trenul de mare viteză către orașele istorice importante costă în jur de 15 euro, ceea ce face explorarea țării și mai atractivă pentru turiști.

Orașele istorice care atrag vizitatorii

Dincolo de Tașkent, Uzbekistanul este apreciat pentru orașele sale cu o încărcătură istorică impresionantă. Samarkand și Bukhara sunt printre cele mai populare destinații, fiind asociate cu vechiul Drum al Mătăsii și cu monumente spectaculoase.

Mulți turiști descriu aceste locuri drept unele dintre cele mai frumoase din Asia Centrală, atât prin arhitectura lor, cât și prin atmosfera culturală.

O destinație considerată sigură

Un alt aspect care a contribuit la popularitatea țării este percepția de siguranță. Numeroși vizitatori au descris Uzbekistanul ca fiind una dintre cele mai sigure destinații turistice din regiune.

În anumite clasamente internaționale dedicate siguranței femeilor care călătoresc singure, Uzbekistanul a ocupat chiar poziții fruntașe.

Cu toate acestea, autoritățile recomandă prudență în anumite zone de frontieră, în special în apropierea Afganistanului și în regiunile aflate în vecinătatea Tadjikistanului și Kârgâzstanului, unde au existat episoade de instabilitate.

În schimb, Tașkent, Samarkand și Bukhara sunt considerate orașe sigure, bine organizate și cu o prezență vizibilă a forțelor de ordine.

Postarea a devenit virală

Experiența povestită de Lourens a generat rapid reacții din partea altor utilizatori, mulți dintre ei confirmând că au avut impresii similare după vizitele în Uzbekistan.

„Unul dintre locurile mele preferate!”, a scris un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Am fost acolo recent și este incredibil.”

Comentariile au consolidat imaginea țării ca destinație spectaculoasă și foarte accesibilă din punct de vedere financiar.

Nu toți experții sunt de acord

Deși Uzbekistanul este frecvent inclus în topurile destinațiilor low-cost, nu toți specialiștii în turism sunt de acord cu afirmația că ar fi cea mai ieftină țară din lume.

În clasamentele internaționale privind costul de trai, țări precum Pakistan, Egipt, Libia sau India apar adesea pe poziții mai avantajoase.

În același timp, chiar în Asia Centrală, unii experți consideră că destinații precum Kârgâzstan și Tadjikistan pot fi și mai accesibile decât Uzbekistanul pentru turiști.