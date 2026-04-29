Donald Trump forțează un blocaj de durată pentru a asfixia economia iraniană, potrivit Wall Street Journal
Donald Trump presează pentru un blocaj prelungit al Iranului, strategie menită să lovească direct economia de la Teheran și să forțeze renunțarea la programul nuclear, potrivit unor oficiali americani citați de Wall Street Journal.
Casa Albă ar fi decis să mențină blocada maritimă asupra exporturilor de petrol, considerată mai puțin riscantă decât reluarea atacurilor.
Planul marchează o nouă etapă în confruntarea dintre Washington și Teheran și are deja efecte globale: prețurile la energie cresc, iar tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifică. Strategia ar putea avea și consecințe politice interne pentru Trump, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului.
Deși administrația americană susține că presiunea economică slăbește Iranul, negocierile rămân blocate. Washingtonul cere în continuare demantelarea completă a programului nuclear, în timp ce Teheranul mizează pe rezistența la sancțiuni, pe fondul unor diviziuni interne semnalate de diplomația americană.
