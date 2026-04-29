Rețele Electrice România inaugurează Stația Obor, un hub energetic major în București

Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, a inaugurat Stația Obor, una dintre cele mai complexe stații de distribuție a energiei electrice din București.

Modernizată în urma unei investiții de peste 66 de milioane de lei, stația are o capacitate de 200 MVA (Mega Volt Amper) și deservește aproximativ 69.000 de clienți – locuințe, școli, spitale și instituții publice.

GEORGE NICOLAESCU - Director Regiunea Operațională Muntenia, Rețele Electrice România:



”Ne dorim să investim pentru creșterea capacității de distribuție, pentru digitalizarea rețelelor și creșterea rezilienței în fața condițiilor climatice care se schimbă de la an la an. Investim în înlocuirea sistemelor de gestionare a informațiilor sistemelor digitale. Suntem în curs de implementare, un nou sistem de gestionare sistem SCADA, o nouă generație de relee inteligente.

Compania rețele electrice Romania care deservește circa 2 milioane de clienți are instalate peste 2 milioane de contuare. Avem o strategie clară în linie și în concordanță cu planul aprobat de Autoritatea de Reglementare. Căutăm oportunități și tot timpul astfel încât să încercăm finalizăm completarea zonel de proiect Smart Metal 100% până la finalul anului 2028 în funcție de posibilitățile de finanțare.”



Stația Obor este pregătită pentru consumul viitor, de la mobilitate electrică la soluții energetice inteligente.

