Alertă în industria auto europeană. Sute de mii de locuri de muncă ar putea dispărea din cauza Chinei

Sursă: Realitatea.net

Producătorii europeni de componente auto avertizează că sute de mii de locuri de muncă din ramură sunt puse în pericol de noul program „Fabricat în Europa”, destinat, printre altele, mașinilor electrice. Deși gândit pentru a proteja piața comunitară, producătorii susțin că prevederile proiectului sunt ușor de evitat și deschid astfel numeroase portițe pentru concurența chineză.

Furnizorii de componente din industria auto europeană au anunțat că propunerile Comisiei Europene din programul „Fabricat în Europa” trebuie să fie mai drastice, altfel „riscă să devină simbolice în loc să fie eficiente”, scrie Profit.

De exemplu, Asociația Europeană a Producătorilor de Componente Auto (CLEPA) recomandă Comisiei Europene, printre altele, limitarea subvenționării vehiculelor electrice doar pentru cele cu adevărat produse în UE și în câteva țări învecinate, precum și menținerea condiției ca cel puțin 70% din componentele unui autoturism să fie fabricate în spațiul UE pentru a putea fi definit drept „vehicul european”.

În absența unor măsuri mai drastice, CLEPA avertizează că până la 350.000 de locuri de muncă din industria de componente din Europa sunt „în pericol imediat”, din cauza avansului pe care mărcile chinezești îl înregistrează de la o lună la alta.

Și Asociația Constructorilor Auto a criticat proiectul legislativ, afirmând că există riscul ca acesta să slăbească industria auto europeană, în loc să o protejeze.

Comisia Europeană a anunțat încă din luna decembrie că intenționează să stabilească un pachet de reguli clare pentru subvențiile acordate mașinilor electrice la nivelul UE, astfel încât nicio țară membră să nu mai poată finanța vehicule care nu sunt produse în Europa.