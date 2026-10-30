Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Reprezentant combinat: Deconectarea ar putea avea loc în câteva zile

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 13:49

Combinatul siderurgic Liberty Galați riscă să fie deconectat de la rețeaua de energie electrică, după ce contractul de furnizare încheiat cu Electrica nu a mai fost prelungit din cauza datoriilor neachitate. O eventuală întrerupere a alimentării ar putea provoca blocarea tuturor sistemelor de pe platforma siderurgică, iar repornirea acestora ar putea dura până la 50 de zile, avertizează conducerea companiei.

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