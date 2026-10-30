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Economie· 3 min citire

Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Reprezentant combinat: Deconectarea ar putea avea loc în câteva zile

Liberty Galați

Liberty Galați

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 13:49

Combinatul siderurgic Liberty Galați riscă să fie deconectat de la rețeaua de energie electrică, după ce contractul de furnizare încheiat cu Electrica nu a mai fost prelungit din cauza datoriilor neachitate. O eventuală întrerupere a alimentării ar putea provoca blocarea tuturor sistemelor de pe platforma siderurgică, iar repornirea acestora ar putea dura până la 50 de zile, avertizează conducerea companiei.

Un reprezentant al Liberty Galați, familiarizat cu situația, a declarat că deconectarea este iminentă și ar putea avea loc în următoarele zile.

Suntem în iminență de deconectare, e o chestiune de zile

a declarat acesta pentru News.ro.

Reprezentantul combinatului a explicat că, în prezent, societatea nu mai are un contract de furnizare a energiei electrice și se bazează pe achizițiile de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), soluție care îi mai permite să rămână conectată pentru o perioadă limitată.

De data asta nici nu mai avem contract, măcar, suntem pe PZU. Astfel, mai putem rămâne conectați câteva zile

a precizat sursa citată.

Contractul cu Electrica, anunțat în luna februarie, a fost încheiat inițial pentru o perioadă de șase luni, ulterior fiind prelungit cu o lună. Potrivit reprezentantului Liberty Galați, o nouă prelungire nu mai este posibilă din cauza restanțelor financiare pe care compania nu le poate achita în actualul context economic.

Avertismentul conducerii Liberty Galați

Riscul întreruperii alimentării cu energie electrică a fost semnalat și de conducerea combinatului, într-o scrisoare deschisă transmisă joi și semnată de 26 de directori ai companiei, printre care directorul general Aida Nechifor și directorul de producție Cornel Moisescu.

Aceștia avertizează că oprirea furnizării energiei electrice ar putea provoca, într-un interval foarte scurt, blocarea tuturor sistemelor de pe platforma siderurgică. În plus, repornirea instalațiilor ar reprezenta un proces complex, care ar putea dura până la 50 de zile.

O eventuală deconectare a Combinatului de la electricitate aduce într-o perioadă extrem de scurtă, de câteva ore, colapsul tuturor sistemelor Combinatului și dificultatea re-energizării Platformei Siderurgice, un proces extrem de complex, care nu a fost realizat vreodată și despre care credem că poate dura și 50 de zile

se arată în scrisoarea conducerii Liberty Galați, citată de News.ro.

Directorii companiei nu exclud nici apariția unor dezechilibre în sistemul energetic național, în cazul unei deconectări.

Ce alte riscuri există?

O eventuală întrerupere a alimentării cu energie electrică ar afecta inclusiv secția de țevi sudate, singura unitate de producție a combinatului care funcționează în prezent la întreaga capacitate, potrivit conducerii Liberty Galați.

Reprezentanții companiei susțin că secția are producția contractată integral pentru următoarele două-trei luni, însă o oprire ar putea afecta relațiile comerciale cu actualii și viitorii clienți.

Vom opri și producția de la secția de țevi sudate, deși aceasta este încărcată 100% pe următoarele două-trei luni, iar clienții actuali și viitori nu vor mai pune comenzi

avertizează conducerea combinatului.

Prefectul Galațiului a anunțat Guvernul despre riscul deconectării

Situația de la Liberty Galați a fost semnalată și la nivelul Guvernului. Prefectul județului Galați, George Toderașc, a declarat pentru News.ro că Executivul a fost informat despre riscul întreruperii alimentării cu energie electrică.

Am comunicat Executivului riscul întreruperii energetice, ea vine cu anumite riscuri sociale și chiar tehnologice

a precizat prefectul.

Astfel, o eventuală deconectare nu ar avea doar consecințe asupra activității industriale, ci ar putea genera și probleme sociale, în contextul situației dificile în care se află combinatul siderurgic.

Ce se întâmplă cu parteneriatul dintre Electrica și Liberty Galați?

Situația contractului de furnizare a energiei electrice pune sub semnul întrebării și perspectivele colaborării dintre cele două companii.

Pe 24 februarie 2026, Electrica anunța semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați pentru dezvoltarea unor capacități de producere și stocare a energiei din surse regenerabile, în special fotovoltaice, de până la 500 MW. Proiectul urma să fie realizat pe terenurile aflate în proprietatea combinatului siderurgic.

Potrivit comunicatului transmis la vremea respectivă de Electrica, parteneriatul urmărea creșterea autoconsumului, îmbunătățirea siguranței alimentării cu energie electrică și optimizarea costurilor pe termen lung.

Modelul operațional vizat este menit să maximizeze autoconsumul și siguranța în alimentare cu energie electrică și să optimizeze costurile pe termen lung

se precizează în comunicatul companiei.

La momentul anunțului, directorul general al Electrica, Alexandru-Aurelian Chiriță, prezenta acordul drept o oportunitate de dezvoltare pentru sectorul energetic românesc. Detaliile finale urmau să fie stabilite după realizarea studiilor de fezabilitate și obținerea aprobărilor corporative necesare.

News.ro a solicitat puncte de vedere de la Electrica și CITR privind contractul de furnizare și riscul deconectării, însă nu a primit răspunsuri până la publicarea informațiilor.

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