Liberty Galați riscă să rămână fără energie electrică. Reprezentant combinat: Deconectarea ar putea avea loc în câteva zile

Combinatul siderurgic Liberty Galați riscă să fie deconectat de la rețeaua de energie electrică, după ce contractul de furnizare încheiat cu Electrica nu a mai fost prelungit din cauza datoriilor neachitate. O eventuală întrerupere a alimentării ar putea provoca blocarea tuturor sistemelor de pe platforma siderurgică, iar repornirea acestora ar putea dura până la 50 de zile, avertizează conducerea companiei.
Un reprezentant al Liberty Galați, familiarizat cu situația, a declarat că deconectarea este iminentă și ar putea avea loc în următoarele zile.
Reprezentantul combinatului a explicat că, în prezent, societatea nu mai are un contract de furnizare a energiei electrice și se bazează pe achizițiile de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU), soluție care îi mai permite să rămână conectată pentru o perioadă limitată.
Contractul cu Electrica, anunțat în luna februarie, a fost încheiat inițial pentru o perioadă de șase luni, ulterior fiind prelungit cu o lună. Potrivit reprezentantului Liberty Galați, o nouă prelungire nu mai este posibilă din cauza restanțelor financiare pe care compania nu le poate achita în actualul context economic.
Avertismentul conducerii Liberty Galați
Riscul întreruperii alimentării cu energie electrică a fost semnalat și de conducerea combinatului, într-o scrisoare deschisă transmisă joi și semnată de 26 de directori ai companiei, printre care directorul general Aida Nechifor și directorul de producție Cornel Moisescu.
Aceștia avertizează că oprirea furnizării energiei electrice ar putea provoca, într-un interval foarte scurt, blocarea tuturor sistemelor de pe platforma siderurgică. În plus, repornirea instalațiilor ar reprezenta un proces complex, care ar putea dura până la 50 de zile.
Directorii companiei nu exclud nici apariția unor dezechilibre în sistemul energetic național, în cazul unei deconectări.
Ce alte riscuri există?
O eventuală întrerupere a alimentării cu energie electrică ar afecta inclusiv secția de țevi sudate, singura unitate de producție a combinatului care funcționează în prezent la întreaga capacitate, potrivit conducerii Liberty Galați.
Reprezentanții companiei susțin că secția are producția contractată integral pentru următoarele două-trei luni, însă o oprire ar putea afecta relațiile comerciale cu actualii și viitorii clienți.
Prefectul Galațiului a anunțat Guvernul despre riscul deconectării
Situația de la Liberty Galați a fost semnalată și la nivelul Guvernului. Prefectul județului Galați, George Toderașc, a declarat pentru News.ro că Executivul a fost informat despre riscul întreruperii alimentării cu energie electrică.
Astfel, o eventuală deconectare nu ar avea doar consecințe asupra activității industriale, ci ar putea genera și probleme sociale, în contextul situației dificile în care se află combinatul siderurgic.
Ce se întâmplă cu parteneriatul dintre Electrica și Liberty Galați?
Situația contractului de furnizare a energiei electrice pune sub semnul întrebării și perspectivele colaborării dintre cele două companii.
Pe 24 februarie 2026, Electrica anunța semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu Liberty Galați pentru dezvoltarea unor capacități de producere și stocare a energiei din surse regenerabile, în special fotovoltaice, de până la 500 MW. Proiectul urma să fie realizat pe terenurile aflate în proprietatea combinatului siderurgic.
Potrivit comunicatului transmis la vremea respectivă de Electrica, parteneriatul urmărea creșterea autoconsumului, îmbunătățirea siguranței alimentării cu energie electrică și optimizarea costurilor pe termen lung.
La momentul anunțului, directorul general al Electrica, Alexandru-Aurelian Chiriță, prezenta acordul drept o oportunitate de dezvoltare pentru sectorul energetic românesc. Detaliile finale urmau să fie stabilite după realizarea studiilor de fezabilitate și obținerea aprobărilor corporative necesare.
News.ro a solicitat puncte de vedere de la Electrica și CITR privind contractul de furnizare și riscul deconectării, însă nu a primit răspunsuri până la publicarea informațiilor.