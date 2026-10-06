Doliu în lumea scriitorilor: a murit Jeffrey Archer. Ultimul său roman este lansat astăzi

Lumea literară britanică este în doliu după moartea lui Jeffrey Archer, unul dintre cei mai cunoscuți autori de bestselleruri din Marea Britanie. Scriitorul a murit la vârsta de 86 de ani, după o carieră de mai multe decenii în care cărțile sale au ajuns în milioane de case din întreaga lume.
Dispariția lui Jeffrey Archer a fost anunțată cu doar o zi înainte de lansarea celui mai recent roman al său, „Adam și Eva”. Autorul continua să lucreze la noi proiecte literare până în ultimele momente ale vieții.
Jeffrey Archer a murit în timp ce lucra la noi proiecte
Potrivit informațiilor publicate de CNN, Jeffrey Archer a murit subit, dar în liniște, în timp ce se ocupa în continuare de activitatea sa literară.
Scriitorul trebuia să fie prezent în acest weekend la Cheltenham Literature Festival, unde urma să vorbească despre noua sa carte. Evenimentul ar fi trebuit să fie una dintre ultimele apariții publice ale autorului britanic.
Jeffrey Archer lasă în urmă o operă impresionantă. De-a lungul carierei sale, volumele scrise de el au fost vândute în peste 300 de milioane de exemplare la nivel mondial și au fost traduse și publicate în 119 țări.
Printre cele mai cunoscute cărți ale sale se află „Niciun ban în plus, niciun ban în minus”, publicată în 1976, și „Cain și Abel”, lansată trei ani mai târziu. Romanele sale au avut un succes remarcabil inclusiv în Statele Unite, unde au petrecut, cumulat, aproximativ cinci ani și jumătate în clasamentele de bestselleruri ale publicației The New York Times.
Jeffrey Archer, scriitorul care a cunoscut succesul internațional
Autorul britanic s-a remarcat prin romane cu povești complexe, personaje puternice și intrigi care au atras cititori din numeroase țări. Succesul comercial al cărților sale l-a transformat într-unul dintre cei mai prolifici și cunoscuți scriitori britanici ai generației sale.
Moartea sa survine într-un moment în care activitatea literară a lui Archer era încă în plină desfășurare. Romanul „Adam și Eva” urma să ajungă la cititori chiar la o zi după anunțul dispariției sale.
A fost parlamentar și a avut o carieră în politica britanică
Înainte și în paralel cu succesul său literar, Jeffrey Archer a avut o carieră politică. A fost parlamentar din partea Partidului Conservator și a ocupat ulterior o funcție importantă în structurile partidului, în perioada în care Margaret Thatcher conducea guvernul britanic.
Parcursul său politic a fost însă marcat de un scandal care a avut consecințe importante asupra imaginii sale publice.
În 1987, Archer a deschis un proces împotriva tabloidului Daily Star, după ce publicația susținuse că acesta ar fi plătit o femeie pentru servicii sexuale. Scriitorul a câștigat procesul, iar instanța i-a acordat despăgubiri de 500.000 de lire sterline.
Jeffrey Archer a fost condamnat pentru mărturie mincinoasă
Povestea nu s-a încheiat însă odată cu procesul împotriva tabloidului. Câțiva ani mai târziu, cazul a revenit în atenția opiniei publice.
În 1999, Jeffrey Archer fusese desemnat candidat al Partidului Conservator pentru funcția de primar al Londrei. Ulterior, au apărut noi acuzații referitoare la modul în care gestionase scandalul din anii anteriori.
În cele din urmă, scriitorul a fost condamnat pentru mărturie mincinoasă și obstrucționarea justiției.
Jeffrey Archer rămâne însă, dincolo de controversele din viața sa publică, una dintre figurile importante ale literaturii britanice contemporane. Cu sute de milioane de cărți vândute și opere publicate în zeci de țări, dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere literare de peste jumătate de secol.