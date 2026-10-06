Doliu în lumea scriitorilor: a murit Jeffrey Archer. Ultimul său roman este lansat astăzi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 14:38

Lumea literară britanică este în doliu după moartea lui Jeffrey Archer, unul dintre cei mai cunoscuți autori de bestselleruri din Marea Britanie. Scriitorul a murit la vârsta de 86 de ani, după o carieră de mai multe decenii în care cărțile sale au ajuns în milioane de case din întreaga lume.

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