Contestația DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu se judecă vineri. Curtea de Apel București va lua decizia definitivă

Curtea de Apel București urmează să judece vineri, de la ora 9:00, contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, potrivit informațiilor din textul transmis.
Judecătorii vor decide dacă rămâne în arest preventiv
Instanța va stabili definitiv dacă acesta va rămâne în arest preventiv sau dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Contestația procurorilor DIICOT vizează hotărârea pronunțată de Tribunalul București privind schimbarea măsurii preventive.
Soluția urmează să fie pronunțată de judecătorii Curții de Apel București după analizarea contestației.
Ce acuzații sunt menționate în dosar
Călin Georgescu a fost arestat preventiv într-un dosar în care este judecat pentru presupusa înșelare a unui om de afaceri din Buzău. Prejudiciul invocat ar depăși un milion de euro.
Motivarea deciziei Tribunalului București în cazul lui Călin Georgescu. De ce au hotărât magistrații înlocuirea arestului preventiv cu cel la domiciliu
Tribunalul București a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile în cazul lui Călin Georgescu, luând în considerare comportamentul acestuia pe parcursul anchetei și argumentele prezentate de apărare. Potrivit motivării instanței, fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a părăsit România, deși ar fi avut posibilitatea să o facă, și s-a prezentat la chemările organelor judiciare după revenirea în țară. La rândul lor, avocații au susținut că menținerea acestuia în arest la domiciliu nu ar pune în pericol buna desfășurare a procesului penal și că nu există motive suficiente pentru continuarea arestului preventiv.
Condițiile legale pentru înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu
Potrivit art. 242 alin. 2 C.p.p. măsura preventivă se înlocuieşte, din oficiu sau la cerere, cu altă măsură preventivă mai uşoară, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia şi, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei şi conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai uşoară este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 2o2 alin. 1
— se arată în motivarea Tribunalului București.
Argumentele instanței pentru înlocuirea măcurii arestului preventiv
Tribunalul București a apreciat că riscul ca Georgescu să se sustragă de la procesul penal este redus, întrucât acesta nu a fugit din țară deși a avut ocazia, a revenit în România și a respectat anterior obligațiile impuse în cadrul controlului judiciar.
În ceea ce privește riscul sustragerii de la derularea în continuare a procesului penal, judecătorul de drepturi și libertăți notează că analiza acestei situații nu poate face abstracție de împrejurarea că în nici una dintre celelalte cauze judiciare care îl vizează pe inculpat (cauze de competența judecătoriei, respectiv a curții de apel) nu mai subzistă la acest moment vreo măsură preventivă.
Inculpatul Georgescu s-a aflat astfel în stare de deplină libertate, fără nici o măsură preventivă, timp de cîteva luni, perioadă în care acesta a avut ampla posibilitate de a fugi din țară și de a se sustrage de la urmărire penală și de la judecată. Or, inculpatul nu a făcut acest lucru, ba chiar dimpotrivă, atunci cînd a părăsit țara a revenit ulterior și a dat curs chemărilor organelor judiciare
De altfel, nu există absolut nici un fel de date că, în perioada în care inculpatul s-a aflat anterior în control judiciar, acesta s-ar fi sustras de la chemările organelor judiciare sau nu ar fi respectat obligațiile care i-au fost impuse în cadrul respectivei măsuri preventive, împrejurare care este de natură să pună în lumină o conduită procesuală corespunzătoare a acestuia și permite anticiparea unei astfel de conduite și în viitor
— reiese din motivarea instanței.