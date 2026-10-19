Contestația DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu se judecă vineri. Curtea de Apel București va lua decizia definitivă

Publicat 19 oct. 2026, 15:53 Sursă Realitatea PLUS

Curtea de Apel București urmează să judece vineri, de la ora 9:00, contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva deciziei prin care Tribunalul București a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, potrivit informațiilor din textul transmis.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre calin georgescuDIICOT