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Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repus în funcțiune. Unitatea a fost oprită luni, din cauza unei avarii

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 13:50

Grupul 5 al Termocentralei Turceni, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost repornit vineri, după ce a fost oprit la începutul săptămânii din cauza unei avarii. Unitatea a fost reconectată la Sistemul Energetic Național la prânz, potrivit reprezentanților companiei.

Grupul 5 de la Turceni a fost repornit după avarie

Este singurul grup energetic aflat în funcțiune la Termocentrala Turceni, iar avaria care a dus la oprirea acestuia a fost provocată de spargerea unui cazan în vaporizator.

”Grupul numărul 5 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni a fost pus în paralel în SEN vineri, în jurul orei 12:00, și funcționează în condițiile pieței. Lucrările au fost finalizate încă de joi, fiind parcurse toate procedurile de pornire și testele după reparație”, au afirmat reprezentanții CEO.

La Termocentrala Rovinari sunt în funcțiune, în prezent, două grupuri energetice, respectiv grupurile 4 și 6.

Grupul 5 de la Turceni funcționează pe bază de cărbune și are o putere instalată de 285 MW.

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