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Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repus în funcțiune. Unitatea a fost oprită luni, din cauza unei avarii
FOTO: Facebook
Grupul 5 al Termocentralei Turceni, din cadrul Complexului Energetic Oltenia, a fost repornit vineri, după ce a fost oprit la începutul săptămânii din cauza unei avarii. Unitatea a fost reconectată la Sistemul Energetic Național la prânz, potrivit reprezentanților companiei.
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