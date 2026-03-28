Avertisment îngrijorător! Pământul nu se mai răcește

Un raport al Organizației Meteorologice Mondiale arată că Terra se află într-un dezechilibru periculos. Ultimii 11 ani au fost cei mai calzi înregistrați vreodată, iar ritmul de încălzire nu doar că nu încetinește, ci accelerează.

Cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă a explodat la niveluri nemaivăzute. Practic, planeta reține tot mai multă căldură, fără să o mai poată elimina.

Oceanele absorb peste 90% din această căldură. Dar acum nici ele nu mai fac față. Temperaturile apelor cresc rapid, iar efectele se văd în fenomenele extreme care lovesc planeta.

Un avertisment dur a lansat și secretarul general al Națiunilor Unitede, António Guterres. Acesta a atras atenția că omenirea împinge planeta dincolo de limitele sale.