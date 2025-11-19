Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a transmis că, miercuri, în jurul orei 19:00, a fost sesizat faptul că se simte miros de fum care provine de la subsolul Spitalului Municipal Roman. Acolo au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Roman (trei autospeciale de stingere, o autospecială complexă pentru intervenţie, o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD), SVSU Roman şi IPJ.

”Imediat după ce s-a ajuns la locul evenimentului, au fost constituite echipe de cercetare-căutare pentru identificarea focarului, dar şi pentru evacuarea persoanelor care ar fi putut fi afectate. După evaluarea situaţiei, s-a constatat că fumul se degaja de la subsolul clădirii şi că a provenit de la un incendiu ce s-a manifestat la nişte deşeuri şi materiale textile. Nu a fost necesară evacuarea persoanelor din clădirea Spitalului”, a precizat ISU.

Potrivit reprezentanților instituției, pompierii au acţionat pentru stingerea focarului şi evacuarea fumului.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost folosirea aparatului de sudură fără respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.